Intel Aktie weiter abwärts - -4,55 % - 19.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,55 % verliert die Intel Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,52 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 79,74€, mit einem Minus von -4,55 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Intel insgesamt ein Minus von -10,53 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,55 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +157,77 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,05 % 1 Monat -1,55 % 3 Monate -10,53 % 1 Jahr +284,93 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 19.08.2026, 20:42 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 403,52 Mrd. € wert.

Die Jagd auf die Gewinner des KI-Booms kippt in einen globalen Ausverkauf. Nachdem US-Chiphersteller am Dienstag unter die Räder geraten waren, erfasste die Verkaufswelle am Mittwoch Asien – Europa dürfte folgen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,59 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,91 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,74 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,49 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.