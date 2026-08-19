SAP Aktie gut behauptet +1,76 % - 19.08.2026

Die SAP Aktie notiert aktuell bei 185,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,76 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 185,20€, mit einem Plus von +1,76 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SAP investiert war, konnte einen Gewinn von +25,20 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -13,40 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,32 % 1 Monat +34,65 % 3 Monate +25,20 % 1 Jahr -23,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.08.2026, 20:44 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Chartausbruch und eine technische Gegenbewegung, wobei der übergeordnete Trend bislang als intakt gilt. Fundamental wird die Bewertung kontrovers beurteilt: Ein KGV von rund 27,8 liegt über dem Zehnjahresdurchschnitt von 25,2 und deutlich über Adobe, wird angesichts von Wachstum, wiederkehrenden Umsätzen und SAPs starkem ERP-Moat aber teils gerechtfertigt. Andere warten auf günstigere Kurse und verweisen auf bessere Aussichten ab 2027.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 227,54 Mrd. € wert.

Zwischen leichten DAX-Verlusten, einem freundlichen SDAX und robusten US-Indizes zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild an den Aktienmärkten.

Die Unsicherheit unter den Anlegern wegen steigender Anleihezinsen und der problematischen Lage in Nahost hat die Anleger auch am Mittwoch nicht los gelassen. Nach zwei schwachen Handelstagen war beim Dax angesichts letztlich nur geringer Abgaben …

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,56 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,43 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,23 %. ServiceNow legt um +6,44 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +4,31 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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