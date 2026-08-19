Booking Holdings Aktie steigt auf 184,15€ - 19.08.2026

Die Booking Holdings Aktie notiert aktuell bei 184,15€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,15 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Booking Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,78 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 184,15€, mit einem Plus von +2,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +34,51 % bei Booking Holdings.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -4,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Booking Holdings auf -3,10 %.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,05 % 1 Monat +12,43 % 3 Monate +34,51 % 1 Jahr -6,47 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Stand: 19.08.2026, 20:45 Uhr

Es gibt 751 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,25 Mrd. € wert.

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Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.