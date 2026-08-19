Pfizer Aktie steigt - 19.08.2026

Die Pfizer Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,87 % auf 24,230€ zulegen. Das sind +0,675 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pfizer Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,230€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Pfizer ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Biopharmazeutika (u.a. Comirnaty, Eliquis, Ibrance). Starke Position in Onkologie, Impfstoffen und seltenen Erkrankungen. Wichtige Konkurrenten: J&J, Merck & Co., Novartis, Roche, GSK. USPs: mRNA-Kompetenz, breite Pipeline, globale Vertriebs- und Produktionskapazitäten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Pfizer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,73 %.

Allein seit letzter Woche ist die Pfizer Aktie damit um +5,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Pfizer bisher ein Plus von +10,89 %.

Pfizer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,92 % 1 Monat +10,66 % 3 Monate +11,73 % 1 Jahr +9,63 %

Informationen zur Pfizer Aktie

Stand: 19.08.2026, 20:46 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,36 Mrd. € wert.

The checkpoint-inhibitor refractory cancer market is anticipated to witness significant growth and evolution throughout the forecast period, driven by the widespread adoption of immune checkpoint inhibitors, increasing awareness of resistance …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Novartis und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Novartis notiert im Plus, mit +2,72 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +2,24 %.

Pfizer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.