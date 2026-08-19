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    Besonders beachtet!

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    Pfizer Aktie steigt - 19.08.2026

    Am 19.08.2026 ist die Pfizer Aktie, bisher, um +2,87 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pfizer Aktie.

    Besonders beachtet! - Pfizer Aktie steigt - 19.08.2026
    Foto: Werner - stock.adobe.com

    Pfizer ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Biopharmazeutika (u.a. Comirnaty, Eliquis, Ibrance). Starke Position in Onkologie, Impfstoffen und seltenen Erkrankungen. Wichtige Konkurrenten: J&J, Merck & Co., Novartis, Roche, GSK. USPs: mRNA-Kompetenz, breite Pipeline, globale Vertriebs- und Produktionskapazitäten.

    Pfizer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.08.2026

    Die Pfizer Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,87 % auf 24,230 zulegen. Das sind +0,675  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pfizer Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,230. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Pfizer Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +11,73 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Pfizer Aktie damit um +5,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Pfizer bisher ein Plus von +10,89 %.

    Pfizer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,92 %
    1 Monat +10,66 %
    3 Monate +11,73 %
    1 Jahr +9,63 %
    Stand: 19.08.2026, 20:46 Uhr

    Informationen zur Pfizer Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Pfizer Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,36 Mrd. € wert.

    Checkpoint Inhibitor Refractory Cancer Market Outlook is Predicted to Improve by 2036, Biopharma Companies Advance Novel Immuno-Oncology Candidates | DelveInsight


    The checkpoint-inhibitor refractory cancer market is anticipated to witness significant growth and evolution throughout the forecast period, driven by the widespread adoption of immune checkpoint inhibitors, increasing awareness of resistance …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Novartis und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. Novartis notiert im Plus, mit +2,72 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +2,24 %.

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    Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pfizer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pfizer

    +2,95 %
    +5,92 %
    +10,66 %
    +11,73 %
    +9,63 %
    -29,97 %
    -43,89 %
    -14,43 %
    +619,37 %
    ISIN:US7170811035WKN:852009
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