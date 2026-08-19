JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In einer Bestandsaufnahme nach den Zahlen der Reifenhersteller für das zweite Quartal schrieb Michael Aspinall am Mittwoch, dass die Konsensschätzungen für Michelin mit Blick auf die zweite Jahreshälfte zu niedrig seien. Das Papier ist sein "Top Pick". Bei Conti schienen die Aktien von technischen Senkungen der Schätzungen für den Gewinn je Aktie getrieben zu sein./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET Erstm Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 67,38EUR auf Tradegate (19. August 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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