Seagate Technology Holdings Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 19.08.2026

Die Seagate Technology Holdings Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,68 % auf 715,00€. Damit verliert die Aktie -68,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Seagate Technology Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 715,00€, mit einem Minus von -8,68 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Seagate Technology Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,88 %.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +227,41 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,25 % 1 Monat +13,97 % 3 Monate +24,88 % 1 Jahr +476,63 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 19.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 227 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 162,73 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.