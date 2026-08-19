Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 19.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Merck & Co
Tagesperformance: +11,84 %
Tagesperformance: +11,84 %
Platz 1
Performance 1M: +17,90 %
Performance 1M: +17,90 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 2
Performance 1M: +19,72 %
Performance 1M: +19,72 %
Caterpillar
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 3
Performance 1M: -5,21 %
Performance 1M: -5,21 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 4
Performance 1M: -3,74 %
Performance 1M: -3,74 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 5
Performance 1M: +4,84 %
Performance 1M: +4,84 %
Amgen
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 6
Performance 1M: +18,91 %
Performance 1M: +18,91 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 7
Performance 1M: -11,28 %
Performance 1M: -11,28 %
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