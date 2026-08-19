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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursdruck nach der geplanten Ausgabe von Wandelanleihen über 4,5 Mrd. US-Dollar, mögliche Verwässerung, hohen Kapitalbedarf und steigende US-Renditen. Optimisten verweisen auf starkes Umsatz- und ARR-Wachstum, hohe Margen, steigende Preise je MW, volle Kapazitätsnachfrage und verkürzte Amortisation. Daraus leiten Analysten Kursziele bis 410 US-Dollar ab. Skeptiker warnen vor Überbewertung, KI-Blasenrisiken und Verzögerungen beim Rechenzentrumsausbau.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +10,36 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,32 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von Strategy als gehebeltem Bitcoin-Investment und die Frage nach dessen Ursachen. Optimisten erwarten bei steigendem Bitcoin, regulatorischer Unterstützung und möglichen weiteren Käufen höhere Kurse sowie einen Boden; diskutiert werden auch STRC, die Liquiditätsreserve und die hohe Bitcoin-Position. Kritiker verweisen auf hohe Kapitalkosten, fehlende Erträge, sinkende Bitcoin-Kurse und Insolvenzrisiken sowie mögliche Rückgänge bis 40.000 oder darunter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,81 %
    Platz 3
    Performance 1M: +13,97 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,81 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +7,88 %
    Platz 4
    Performance 1M: +29,95 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,88 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,36 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,67 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,36 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -7,00 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,50 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,00 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,86 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,96 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,86 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: +6,25 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,12 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,25 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -6,18 %
    Platz 9
    Performance 1M: +18,28 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,18 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -6,06 %
    Platz 10
    Performance 1M: +23,87 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,06 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -5,95 %
    Platz 11
    Performance 1M: -4,46 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,95 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -5,74 %
    Platz 12
    Performance 1M: -3,20 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,74 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -5,58 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,58 %.

    Copart
    Tagesperformance: +4,89 %
    Platz 14
    Performance 1M: +20,28 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,89 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -4,84 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,00 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,84 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -4,60 %
    Platz 16
    Performance 1M: +14,85 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,60 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 17
    Performance 1M: -2,64 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -4,43 %
    Platz 18
    Performance 1M: -2,85 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,43 %.

    Intel
    Tagesperformance: -4,41 %
    Platz 19
    Performance 1M: +1,79 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,41 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 20
    Performance 1M: +14,34 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe, aus Sicht mancher Nutzer überzogene Bewertung der SpaceX-Aktie trotz Starlink-Gewinnen, hoher Verschuldung, laufender Lock-up-Ausläufe und möglicher Kapitalerhöhungen. Befürworter verweisen auf stabile Kurse, einen Rebound, mögliche Short-Eindeckungen, Starlink-Potenzial und neue Startverträge. Nach Einschätzung anderer ist der Short-Squeeze weitgehend beendet; erwartet werden 100 US-Dollar und anhaltend hohe Volatilität. Konkurrenz und technische Risiken belasten zusätzlich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +4,32 %
    Platz 21
    Performance 1M: -15,17 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,32 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -4,31 %
    Platz 22
    Performance 1M: -9,38 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,31 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 23
    Performance 1M: -3,68 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 24
    Performance 1M: +19,31 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 25
    Performance 1M: +30,13 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 26
    Performance 1M: +16,25 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,50 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +3,10 %
    Platz 28
    Performance 1M: +2,94 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,10 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 29
    Performance 1M: +18,78 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 30
    Performance 1M: -4,99 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kraft Heinz’ Ausbau des Foodservice-Geschäfts als möglichen langfristigen Wachstumstreiber über Ketchup hinaus, etwa in Gastronomie, Schnellrestaurants, Stadien und Hotels. Zudem wird der Verkauf einer Position zugunsten von Berkshire Hathaway B diskutiert, da Kapital dort besser eingesetzt gesehen wird und die Dividende nicht als ausreichendes Argument gilt. Charttechnisch herrscht Unsicherheit, ob der Kurs kurzfristig unter eine Unterstützung fallen könnte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,63 %
    Platz 31
    Performance 1M: +10,88 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,63 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 32
    Performance 1M: +10,06 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 33
    Performance 1M: +18,91 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 34
    Performance 1M: -12,39 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Kurserholung bis zu den Quartalszahlen und steigenden Kursdruck auf Leerverkäufer. Zugleich wird die hohe Bewertung von rund 1.000 Mrd. Dollar angesichts ausbleibender Fortschritte bei FSD, Cybercab und Optimus kritisiert. Schwache Auslieferungen in Europa, China und den USA sowie sinkende Margen belasten die Fundamentaldaten. Sicherheitsprobleme bei FSD und Robotaxi sowie Konkurrenz durch chinesische Roboter sorgen für Skepsis.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 35
    Performance 1M: +7,28 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 36
    Performance 1M: +1,77 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 37
    Performance 1M: +8,81 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 38
    Performance 1M: +4,23 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 39
    Performance 1M: +22,80 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 40
    Performance 1M: +15,18 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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