Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,36 %
Performance 1M: +10,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,81 %
Performance 1M: +13,97 %
Tagesperformance: +7,88 %
Performance 1M: +29,95 %
Tagesperformance: -7,36 %
Performance 1M: +2,67 %
Tagesperformance: -7,00 %
Performance 1M: +4,50 %
Tagesperformance: -6,86 %
Performance 1M: +3,96 %
Tagesperformance: +6,25 %
Performance 1M: -4,12 %
Tagesperformance: -6,18 %
Performance 1M: +18,28 %
Tagesperformance: -6,06 %
Performance 1M: +23,87 %
Tagesperformance: -5,95 %
Performance 1M: -4,46 %
Tagesperformance: -5,74 %
Performance 1M: -3,20 %
Tagesperformance: -5,58 %
Performance 1M: -5,29 %
Tagesperformance: +4,89 %
Performance 1M: +20,28 %
Tagesperformance: -4,84 %
Performance 1M: +3,00 %
Tagesperformance: -4,60 %
Performance 1M: +14,85 %
Tagesperformance: -4,48 %
Performance 1M: -2,64 %
Tagesperformance: -4,43 %
Performance 1M: -2,85 %
Tagesperformance: -4,41 %
Performance 1M: +1,79 %
Tagesperformance: -4,34 %
Performance 1M: +14,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,32 %
Performance 1M: -15,17 %
Tagesperformance: -4,31 %
Performance 1M: -9,38 %
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: -3,68 %
Tagesperformance: +4,06 %
Performance 1M: +19,31 %
Tagesperformance: +3,69 %
Performance 1M: +30,13 %
Tagesperformance: -3,58 %
Performance 1M: +16,25 %
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: +1,50 %
Tagesperformance: +3,10 %
Performance 1M: +2,94 %
Tagesperformance: +2,75 %
Performance 1M: +18,78 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: -4,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,63 %
Performance 1M: +10,88 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +10,06 %
Tagesperformance: +2,52 %
Performance 1M: +18,91 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -12,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,47 %
Performance 1M: +7,28 %
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: +1,77 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: +8,81 %
Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: +4,23 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: +22,80 %
Tagesperformance: +2,03 %
Performance 1M: +15,18 %