Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 19.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssprung der Moderna-Aktie nach positiven Phase-3-Daten zum personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran in Kombination mit Keytruda. Diskutiert werden eine mögliche nachhaltige Neubewertung, eine ungewöhnliche Kurszielanhebung von 40 auf 170 Euro, extrem hohes Handelsvolumen und Kurse bis etwa 163 Euro. Einige Anleger sichern nach dem Anstieg bei 136 Euro oder teilweise Gewinne, während andere weiteres Potenzial sehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +15,91 %
Tagesperformance: +15,91 %
Platz 2
Performance 1M: +19,46 %
Performance 1M: +19,46 %
Merck & Co
Tagesperformance: +11,36 %
Tagesperformance: +11,36 %
Platz 3
Performance 1M: +17,90 %
Performance 1M: +17,90 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +9,24 %
Tagesperformance: +9,24 %
Platz 4
Performance 1M: -10,10 %
Performance 1M: -10,10 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -8,88 %
Tagesperformance: -8,88 %
Platz 5
Performance 1M: +7,52 %
Performance 1M: +7,52 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -8,81 %
Tagesperformance: -8,81 %
Platz 6
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: -8,70 %
Tagesperformance: -8,70 %
Platz 7
Performance 1M: -6,39 %
Performance 1M: -6,39 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -7,78 %
Tagesperformance: -7,78 %
Platz 8
Performance 1M: +17,04 %
Performance 1M: +17,04 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +7,38 %
Tagesperformance: +7,38 %
Platz 9
Performance 1M: -14,89 %
Performance 1M: -14,89 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,36 %
Tagesperformance: -7,36 %
Platz 10
Performance 1M: +2,67 %
Performance 1M: +2,67 %
Nucor
Tagesperformance: -7,32 %
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 11
Performance 1M: +9,79 %
Performance 1M: +9,79 %
Coherent
Tagesperformance: -7,23 %
Tagesperformance: -7,23 %
Platz 12
Performance 1M: +6,99 %
Performance 1M: +6,99 %
Coinbase
Tagesperformance: +6,93 %
Tagesperformance: +6,93 %
Platz 13
Performance 1M: -7,93 %
Performance 1M: -7,93 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +6,90 %
Tagesperformance: +6,90 %
Platz 14
Performance 1M: +10,50 %
Performance 1M: +10,50 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,81 %
Tagesperformance: -6,81 %
Platz 15
Performance 1M: +4,50 %
Performance 1M: +4,50 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +6,71 %
Tagesperformance: +6,71 %
Platz 16
Performance 1M: -4,41 %
Performance 1M: -4,41 %
CoStar Group
Tagesperformance: +6,35 %
Tagesperformance: +6,35 %
Platz 17
Performance 1M: +11,73 %
Performance 1M: +11,73 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,30 %
Tagesperformance: -6,30 %
Platz 18
Performance 1M: +3,96 %
Performance 1M: +3,96 %
ServiceNow
Tagesperformance: +6,27 %
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 19
Performance 1M: +14,51 %
Performance 1M: +14,51 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +6,22 %
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 20
Performance 1M: +38,15 %
Performance 1M: +38,15 %
Teradyne
Tagesperformance: -6,20 %
Tagesperformance: -6,20 %
Platz 21
Performance 1M: +23,87 %
Performance 1M: +23,87 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -6,11 %
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 22
Performance 1M: +18,28 %
Performance 1M: +18,28 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -6,06 %
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 23
Performance 1M: -3,75 %
Performance 1M: -3,75 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -5,95 %
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 24
Performance 1M: -4,46 %
Performance 1M: -4,46 %
Corning
Tagesperformance: -5,88 %
Tagesperformance: -5,88 %
Platz 25
Performance 1M: +2,55 %
Performance 1M: +2,55 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 26
Performance 1M: +18,91 %
Performance 1M: +18,91 %
Gartner
Tagesperformance: +5,80 %
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 27
Performance 1M: +27,91 %
Performance 1M: +27,91 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,72 %
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 28
Performance 1M: -9,53 %
Performance 1M: -9,53 %
Broadcom
Tagesperformance: -5,58 %
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 29
Performance 1M: -5,29 %
Performance 1M: -5,29 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 30
Performance 1M: +5,92 %
Performance 1M: +5,92 %
Aflac
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 31
Performance 1M: -9,88 %
Performance 1M: -9,88 %
Jabil
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 32
Performance 1M: +11,15 %
Performance 1M: +11,15 %
Copart
Tagesperformance: +5,13 %
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 33
Performance 1M: +20,28 %
Performance 1M: +20,28 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 34
Performance 1M: +34,83 %
Performance 1M: +34,83 %
Equifax
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 35
Performance 1M: +1,84 %
Performance 1M: +1,84 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 36
Performance 1M: -4,78 %
Performance 1M: -4,78 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -4,99 %
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 37
Performance 1M: +19,88 %
Performance 1M: +19,88 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +4,98 %
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 38
Performance 1M: +7,12 %
Performance 1M: +7,12 %
Danaher
Tagesperformance: +4,87 %
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 39
Performance 1M: -3,23 %
Performance 1M: -3,23 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +4,52 %
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 40
Performance 1M: +16,37 %
Performance 1M: +16,37 %
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