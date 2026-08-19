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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 19.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 19.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.314,67€
    Basispreis
    5,19
    Ask
    × 9,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.735,33€
    Basispreis
    8,39
    Ask
    × 9,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +154,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssprung der Moderna-Aktie nach positiven Phase-3-Daten zum personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran in Kombination mit Keytruda. Diskutiert werden eine mögliche nachhaltige Neubewertung, eine ungewöhnliche Kurszielanhebung von 40 auf 170 Euro, extrem hohes Handelsvolumen und Kurse bis etwa 163 Euro. Einige Anleger sichern nach dem Anstieg bei 136 Euro oder teilweise Gewinne, während andere weiteres Potenzial sehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Estee Lauder Companies Registered (A)
    Tagesperformance: +15,91 %
    Platz 2
    Performance 1M: +19,46 %
    Chart Estee Lauder Companies Registered (A)
    ISIN: US5184391044
    WKN: 897933
    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,91 %.

    Merck & Co
    Tagesperformance: +11,36 %
    Platz 3
    Performance 1M: +17,90 %
    Chart Merck & Co
    ISIN: US58933Y1055
    WKN: A0YD8Q
    Die Merck & Co Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,36 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: +9,24 %
    Platz 4
    Performance 1M: -10,10 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,24 %.

    Keysight Technologies
    Tagesperformance: -8,88 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,52 %
    Chart Keysight Technologies
    ISIN: US49338L1035
    WKN: A12B6J
    Die Keysight Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,88 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,81 %
    Platz 6
    Performance 1M: +13,97 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,81 %.

    Steel Dynamics
    Tagesperformance: -8,70 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,39 %
    Chart Steel Dynamics
    ISIN: US8581191009
    WKN: 903772
    Die Steel Dynamics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,70 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -7,78 %
    Platz 8
    Performance 1M: +17,04 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,78 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +7,38 %
    Platz 9
    Performance 1M: -14,89 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,38 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,36 %
    Platz 10
    Performance 1M: +2,67 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,36 %.

    Nucor
    Tagesperformance: -7,32 %
    Platz 11
    Performance 1M: +9,79 %
    Chart Nucor
    ISIN: US6703461052
    WKN: 851918
    Die Nucor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,32 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -7,23 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,99 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,23 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +6,93 %
    Platz 13
    Performance 1M: -7,93 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,93 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +6,90 %
    Platz 14
    Performance 1M: +10,50 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,90 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -6,81 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,50 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,81 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: +6,71 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,41 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,71 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +6,35 %
    Platz 17
    Performance 1M: +11,73 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,35 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,30 %
    Platz 18
    Performance 1M: +3,96 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,30 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +6,27 %
    Platz 19
    Performance 1M: +14,51 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,27 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: +6,22 %
    Platz 20
    Performance 1M: +38,15 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,22 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -6,20 %
    Platz 21
    Performance 1M: +23,87 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,20 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -6,11 %
    Platz 22
    Performance 1M: +18,28 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,11 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: -6,06 %
    Platz 23
    Performance 1M: -3,75 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,06 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -5,95 %
    Platz 24
    Performance 1M: -4,46 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,95 %.

    Corning
    Tagesperformance: -5,88 %
    Platz 25
    Performance 1M: +2,55 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,88 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +5,81 %
    Platz 26
    Performance 1M: +18,91 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,81 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +5,80 %
    Platz 27
    Performance 1M: +27,91 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,80 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: +5,72 %
    Platz 28
    Performance 1M: -9,53 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,72 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -5,58 %
    Platz 29
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,58 %.

    GE Aerospace
    Tagesperformance: -5,36 %
    Platz 30
    Performance 1M: +5,92 %
    Chart GE Aerospace
    ISIN: US3696043013
    WKN: A3CSML
    Die GE Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,36 %.

    Aflac
    Tagesperformance: -5,33 %
    Platz 31
    Performance 1M: -9,88 %
    Chart Aflac
    ISIN: US0010551028
    WKN: 853081
    Die Aflac Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,33 %.

    Jabil
    Tagesperformance: -5,26 %
    Platz 32
    Performance 1M: +11,15 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,26 %.

    Copart
    Tagesperformance: +5,13 %
    Platz 33
    Performance 1M: +20,28 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,13 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +5,12 %
    Platz 34
    Performance 1M: +34,83 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,12 %.

    Equifax
    Tagesperformance: +5,06 %
    Platz 35
    Performance 1M: +1,84 %
    Chart Equifax
    ISIN: US2944291051
    WKN: 854618
    Die Equifax Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,06 %.

    Iron Mountain
    Tagesperformance: -5,00 %
    Platz 36
    Performance 1M: -4,78 %
    Chart Iron Mountain
    ISIN: US46284V1017
    WKN: A14MS9
    Die Iron Mountain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,00 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -4,99 %
    Platz 37
    Performance 1M: +19,88 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,99 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: +4,98 %
    Platz 38
    Performance 1M: +7,12 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,98 %.

    Danaher
    Tagesperformance: +4,87 %
    Platz 39
    Performance 1M: -3,23 %
    Chart Danaher
    ISIN: US2358511028
    WKN: 866197
    Die Danaher Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,87 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: +4,52 %
    Platz 40
    Performance 1M: +16,37 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,52 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 19.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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