CENIT AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert – alle Aktien verkauft
Die CENIT AG meldet den erfolgreichen Abschluss ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung – ein wichtiger Schritt zur Stärkung der finanziellen Basis und zukünftigen Entwicklung.
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- CENIT AG hat die am 7. Juli 2026 angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
- Die Bezugsfrist lief vom 4. bis einschließlich 17. August 2026.
- Bestehende Aktionärinnen und Aktionäre zeichneten 61,5 % der angebotenen neuen Aktien.
- Die übrigen nicht bezogenen Aktien übernahm die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE vollständig aufgrund ihrer verpflichtenden Zusage.
- Der CENIT AG fließt ein vollständiger Emissionserlös von rund 10,9 Mio. Euro zu.
- Die Eintragung ins Handelsregister soll voraussichtlich bis zum 28. August 2026 erfolgen; anschließend werden die neuen Aktien geliefert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Cenit ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im Minus.
1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,9200EUR das entspricht einem Plus von +0,73 % seit der Veröffentlichung.
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