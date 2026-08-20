Piramal Pharma Limited schließt die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited ab

Yapan Bio Private Limited ist auf Prozessentwicklung, Charakterisierung sowie GMP-konforme Herstellungsdienstleistungen für klinische Studien der Phasen I und II mit Impfstoffen und Biologika spezialisiert.

Piramal hält seit 2021 eine Beteiligung an Yapan Bio und kann dadurch ein breites Leistungsspektrum in der Entwicklung und Herstellung von Biologika anbieten.

Durch diese Übernahme wird Yapan Bio von einem assoziierten Unternehmen von Piramal zu dessen Tochtergesellschaft. Damit stärkt Piramal seine Fähigkeit, komplexe, integrierte CDMO-Dienstleistungen für große Moleküle anzubieten.

MUMBAI, Indien, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) („PPL") hat den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 40,67 % an Yapan Bio Private Limited („Yapan Bio") abgeschlossen, einem in Hyderabad ansässigen CDMO, der sich auf Impfstoffe und Biologika spezialisiert hat. Die Transaktion erfolgte gegen eine Barzahlung von insgesamt 760 Millionen indischen Rupien bzw. 7,95 Mio. US-Dollar. Infolge dieser Transaktion hält PPL nun 74 % des Eigenkapitals von Yapan Bio, womit Yapan Bio zu einer Tochtergesellschaft von PPL geworden ist.

Die am 18. August 2026 abgeschlossene Übernahme stellt einen wichtigen Schritt im Rahmen des langfristigen Plans von PPL dar, seine Präsenz im Bereich der Biologika auszubauen. Mit dem Abschluss dieser Transaktion wird PPL die fortschrittlichen Kompetenzen der Tochtergesellschaft im Bereich großer Moleküle vollständig in sein integriertes Dienstleistungsangebot einbinden. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden ein breiteres Leistungsspektrum in diesem Bereich anbieten und komplexe biologische Therapien effizienter entwickeln und skalieren. Die Tochtergesellschaft wird weiterhin innerhalb von Piramal Pharma Solutions (PPS), dem CDMO-Geschäftsbereich von PPL, tätig sein.

Yapan Bio unterstützt zudem direkt ADCelerate – die integrierte Festpreisplattform von PPS, die die ADC-Entwicklung für Phase I von der Forschung und Entwicklung bis zur GMP-Herstellung optimiert und so einen Abschluss innerhalb von nur 12 Monaten ermöglicht. Diese Übernahme stärkt ADCelerate weiter und verbessert die Fähigkeit von PPL, lebensrettende ADCs schnell und zuverlässig auf den Markt zu bringen.