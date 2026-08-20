Q2 2026 Financial Results: Interim Report & Key Highlights
Photon Energy N.V. delivered a strong Q2 2026, boosting revenue and EBITDA while sharply reducing its net loss, despite ongoing green bond liquidity challenges.
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- Photon Energy N.V. published its Q2 2026 report and interim consolidated financial statements for the period from January 1 to June 30, 2026.
- Consolidated revenue rose 10.4% year-on-year to EUR 28.379 million in Q2 2026.
- Electricity sales increased 20.5% to EUR 9.821 million, supported by higher sales volumes and prices.
- EBITDA more than doubled to EUR 5.773 million, compared with EUR 2.839 million in Q2 2025, driven by improved operations and cost optimisation.
- The net loss narrowed significantly to EUR 0.363 million from EUR 3.258 million in Q2 2025.
- Due to liquidity constraints, three coupon payments on the EUR Green Bond 2021/2027 were deferred; a bondholder meeting is scheduled for September 2026.
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