Insider-Alarm, Schock und Chance bei diesen Aktien: HelloFresh, Steyr Motors, Standard Uranium Alarm bei HelloFresh. Die Aktie hat 50 % im laufenden Jahr verloren. Weniger Kunden bestellen und das Ergebnis ist tiefrot. Gibt es Hoffnung? Aus Sicht des Vorstands nicht. Er verkauft Aktien. Bei Standard Uranium hingegen ist ein strategischer …



