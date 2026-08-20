Munition, Motoren, Minen: Rheinmetall, Mercedes-Benz und Power Metallic Mines im Rohstoff-Rennen Die Rüstungsindustrie boomt, die Automobilbranche elektrifiziert – und beide kämpfen um dieselben Rohstoffe: Kupfer, Nickel, Platinmetalle. Deren Förderung konzentriert sich oft auf politisch heikle Regionen wie Russland, während China einen …



