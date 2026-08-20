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    Munition, Motoren, Minen: Rheinmetall, Mercedes-Benz und Power Metallic Mines im Rohstoff-Rennen

    Die Rüstungsindustrie boomt, die Automobilbranche elektrifiziert – und beide kämpfen um dieselben Rohstoffe: Kupfer, Nickel, Platinmetalle. Deren Förderung konzentriert sich oft auf politisch heikle Regionen wie Russland, während China einen …

    Munition, Motoren, Minen: Rheinmetall, Mercedes-Benz und Power Metallic Mines im Rohstoff-Rennen
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Rüstungsindustrie boomt, die Automobilbranche elektrifiziert – und beide kämpfen um dieselben Rohstoffe: Kupfer, Nickel, Platinmetalle. Deren Förderung konzentriert sich oft auf politisch heikle Regionen wie Russland, während China einen Großteil der weltweiten Verarbeitung kontrolliert. Die Folge: Wer sich nicht rechtzeitig absichert, riskiert stillstehende Bänder. Rheinmetall braucht die Metalle für Munition und Panzer, Mercedes-Benz für Batterien und E-Motoren, Power Metallic Mines will sie liefern. Wie die Kurschancen für die Aktien dieses Trios stehen.

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