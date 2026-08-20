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    Das Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection, präsentiert einen neuen Ort der spirituellen Wellness, der in der balinesischen Kultur verwurzelt ist

    BALI, Indonesien, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Im Herzen von Bali gelegen, ist das Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection, ein herzliches Boutique-Refugium für Entdecker, die mehr als nur eine Auszeit suchen. Inspiriert vom symbolträchtigen Lebenszyklus der Zikade bietet das Resort eine transformative Reise durch Mythologie, Spiritualität, Kultur, Handwerkskunst und Natur – von der Ankunft bis zur Erneuerung. Es ist ein Ort, an dem man in sich hineinhören, den heiligen Rhythmus des Lebens würdigen und durch eine von Geist und Ort geprägte Erfahrung wieder zu dem finden kann, was wirklich zählt.

    A serene sanctuary of a lush greenery and calming poolside setting.

    Diese Philosophie ist die Inspiration für „Melukat", ein balinesisches Reinigungsritual, bei dem heiliges Wasser verwendet wird, das direkt vom Pura Bintang in die Reinigungsquelle des Resorts fließt. Unter der Leitung eines Pemangku (balinesischer Priester) aus der Dorfgemeinschaft Sebatu lädt dieser einzigartige „Autograph Moment" von Cicada jeden Wegsuchenden dazu ein, den göttlichen Zeitpunkt durch Mewacak zu ehren – eine traditionelle spirituelle Deutung, die offenbart, ob der Moment günstig und spirituell im Einklang ist. Wenn der Moment spirituell günstig ist, setzt der Gast seinen Weg mit Melukat fort; andernfalls wird die Reise zu einer sanften Einladung, auf den göttlichen Zeitplan zu vertrauen und zurückzukehren, sobald der Weg bereit ist.

    Das Resort wurde mit viel Herzblut aus Naturholz und Naturstein gestaltet und spiegelt in seiner gesamten intimen Atmosphäre das handwerkliche Erbe von Sebatu wider. Es umfasst 20 Suiten und 10 Villen mit beheiztem Pool; sechs weitere Villen sind geplant, um den Pionieren noch mehr Raumgefühl und Abgeschiedenheit zu bieten. Um sein Angebot im Bereich des spirituellen Wohlbefindens weiter auszubauen, wird das Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection, im September 2026 das Pravi Spa eröffnen. Das Spa liegt am Ende des „Pfades des Dharma" und ist idyllisch am ruhigen Fluss Oos gelegen. Hier werden alte Heiltraditionen mit modernen therapeutischen Methoden vereint. Sorgfältig zusammengestellte Rituale, natürliche Zutaten aus der Region und die belebende Kraft des Weihwassers laden die Gäste dazu ein, Körper, Geist und Seele zu regenerieren.

    Die kulinarische Reise voller Emotionen beginnt im Restaurant „Tangelo", das zum Frühstück und zum „Sundowner"-Nachmittagstee geöffnet ist – begleitet vom sanften Gesang der Zikaden. Anschließend erwartet Sie ein à-la-carte-Menü der gehobenen Küche mit internationalen Aromen und täglichen Darbietungen. Für eine Auszeit im Zeichen der Achtsamkeit serviert die „Verdant Pool Lounge & Bar" Wellness-inspirierte Gerichte und erfrischende regionale Köstlichkeiten inmitten üppiger Vegetation und in einer beruhigenden Atmosphäre am Pool.

    Für weitere Informationen oder um Ihre spirituelle Wellness-Reise zu buchen, besuchen Sie bitte www.cicadaubud.com oder, oder kontaktieren Sie uns unter reservation.cicadaubud@autographhotels.com oder. Sie können sich auch über soziale Medien mit uns verbinden: auf Facebook unter und sowie auf Instagram unter.

    Autograph Collection Hotels ist Teil von Marriott Bonvoy und bietet Mitgliedern exklusive Erlebnisse, kostenlose Übernachtungen und Elite-Vorteile. Weitere Informationen finden Sie unter  www.autographhotels.com oder marriotbonvoy.com und.

    Hochauflösende Bilder finden Sie hier

    Kontakt:
    Lilyanti Deslymia (Marketing- und Kommunikationsmanagerin)
    Lilyanti.Deslymia@autographhotels.com 
    +62 895342461375

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Das Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection, präsentiert einen neuen Ort der spirituellen Wellness, der in der balinesischen Kultur verwurzelt ist BALI, Indonesien, 20. August 2026 /PRNewswire/ - Im Herzen von Bali gelegen, ist das Cicada Resort Bali Ubud, Autograph Collection, ein herzliches Boutique-Refugium für Entdecker, die mehr als nur eine Auszeit suchen. Inspiriert vom symbolträchtigen …
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