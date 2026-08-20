EBITDA Jumps 11% as Strategic Transformation Gains Momentum
ASMALLWORLD sharpened its focus in H1 2026, boosting profitability and cash flow, expanding its member base, and deepening key travel partnerships.
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- ASMALLWORLD’s H1 2026 EBITDA rose by approximately 11% to CHF 473.7k, while the EBITDA margin improved from 4.9% to 8.4%.
- The membership base grew by 23% year over year, driven by new membership options.
- Operating cash flow returned to positive territory at CHF 456k, compared with negative CHF 280k in H1 2025.
- Net sales declined to CHF 5.65 million from CHF 8.77 million due to the discontinuation of non-strategic activities and Middle East travel disruptions.
- The company achieved more than 20% in cost savings through headcount and technology reviews, while Services segment EBITDA more than tripled.
- ASMALLWORLD expanded its ecosystem through partnerships with Marriott Bonvoy and Turkish Airlines and launched the new ASMALLWORLD Concierge service.
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