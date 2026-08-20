EBITDA steigt um 11 %: Strategische Transformation nimmt Fahrt auf
Trotz rückläufigem Nettoumsatz stärkt ASMALLWORLD Profitabilität, Cashflow und Mitgliederbasis – getragen von Kostensenkungen, Fokus auf Kernangebote und neuen Reisekooperationen.
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- **EBITDA** stieg im ersten Halbjahr 2026 um rund **11 % auf 473,7 TCHF**; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 4,9 % auf **8,4 %**.
- Der **operative Cashflow** kehrte mit **456 TCHF** in den positiven Bereich zurück (Vorjahr: –280 TCHF).
- Die **Mitgliederbasis wuchs um 23 %** gegenüber dem Vorjahr, trotz eines deutlich tieferen Nettoumsatzes.
- Der **Nettoumsatz sank auf 5,65 Mio. TCHF** (Vorjahr: 8,77 Mio. TCHF), vor allem wegen der Einstellung nicht-strategischer Aktivitäten und Auswirkungen des Nahostkonflikts.
- ASMALLWORLD erzielte durch Personal- und Technologieanpassungen **Kosteneinsparungen von über 20 %** und fokussiert sich stärker auf Mitgliedschaften sowie margenstärkere Reisedienstleistungen.
- Neue Kooperationen mit **Marriott Bonvoy und Turkish Airlines** sowie der Start von **ASMALLWORLD Concierge** erweitern das Reise- und Lifestyle-Angebot; das EBITDA des Segments Services hat sich mehr als verdreifacht.
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