🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTake-Two Interactive Software AktievorwärtsNachrichten zu Take-Two Interactive Software

    Angebot an US-Soldaten

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Längerer Dienst für Tage mit GTA VI

    Für Sie zusammengefasst
    • 20 US-Soldaten verlängern ihren Militärdienst
    • Dafür erhalten sie vier freie Tage für GTA VI
    • GTA VI erscheint im November nach jahrelanger Wartezeit
    Angebot an US-Soldaten - Längerer Dienst für Tage mit GTA VI
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Mindestens zwei Jahre mehr Militärdienst für vier freie Tage mit dem Videospiel "GTA VI"? 20 Soldaten eines Bataillons im US-Bundesstaat Georgia haben dieses Angebot angenommen. Die Idee hinter dem Sonderurlaub zum Erscheinen des Spiels im November sei gewesen, Anreize zu finden, die den Interessen von Soldaten entsprächen, sagte ein Armeesprecher dem Sender CBS News und der Website "Military.com". Das Angebot habe sich nur lokal an rund 130 Soldaten des einen Bataillons gerichtet. Sie hätten die Wahl gehabt, ihre Dienstzeit um zwei bis sechs Jahre zu verlängern.

    Aufregung vor dem Marktstart

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Take-Two Interactive Software AG!
    Short
    251,57€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    222,97€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das nächste Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" soll nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit und mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Die Vorbestellungen laufen bereits seit Ende Juni, der Hype ist groß. Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte "GTA VI" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit Erscheinen 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

    "Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor./so/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

    Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 237,0 auf Nasdaq (20. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Take-Two Interactive Software Aktie um -2,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Take-Two Interactive Software bezifferte sich zuletzt auf 37,96 Mrd..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Take-Two Interactive Software - 914508 - US8740541094

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Take-Two Interactive Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Angebot an US-Soldaten Längerer Dienst für Tage mit GTA VI Mindestens zwei Jahre mehr Militärdienst für vier freie Tage mit dem Videospiel "GTA VI"? 20 Soldaten eines Bataillons im US-Bundesstaat Georgia haben dieses Angebot angenommen. Die Idee hinter dem Sonderurlaub zum Erscheinen des Spiels im November …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     