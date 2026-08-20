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    Branchenverein warnt vor Ausbremsen erneuerbarer Energien

    Für Sie zusammengefasst
    • Windbranche kritisiert EEG-Novelle und Netzpaket
    • WEN warnt vor Unsicherheit und Ausbaubremsen
    • Netzausbau und Verteilnetze sollen schneller wachsen
    Branchenverein warnt vor Ausbremsen erneuerbarer Energien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROSTOCK (dpa-AFX) - Vor der heutigen Konferenz der norddeutschen Regierungschefs in Rostock kommt aus der Windkraftbranche Kritik an geplanten Änderungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) und am Netzanschlusspaket. "Wir fordern die teilnehmenden Regierungschefs auf, gemeinsam auf die Bundesregierung einzuwirken und die geplanten Regelungen so nachzubessern, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht ausgebremst wird", sagte Robert Vogt, Vorstand des WindEnergy Network (WEN).

    Die Wirtschaft der erneuerbaren Energien ist dem Verein zufolge für Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein von herausragender Bedeutung. Da jeder zweite Job der bundesweit 436.000 Beschäftigten in der Branche unmittelbar an die Höhe der Investitionen gekoppelt sei, hätten die aktuellen Novellen das Potenzial, den Windenergieausbau bundesweit auszubremsen.

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    Der Verein sieht unter anderem kritisch, dass Entschädigungszahlungen für Betreiber von Windkraftanlagen in bestimmten Gebieten entfallen sollen, die sie bislang erhalten, wenn ihre Anlagen abgeregelt werden. Diese Eingriffe werden Redispatch genannt und sollen Netzengpässe verhindern, wenn der Strom nicht mehr aufgenommen werden kann. Die Entschädigungen kosten jedes Jahr Milliarden.

    WEN: Netzausbau, statt Wegfall von Entschädigungen

    WEN fordert zumindest einen weniger strengen Richtwert, um weniger Anlagen von diesen Entschädigungszahlungen auszuschließen, sieht den Wegfall solcher Entschädigungen aber grundsätzlich kritisch und warnt vor Investitionsunsicherheiten. Ein stärker Netzausbau und die Ermöglichung direkter Abnahme des Stroms sollten aus Branchensicht zu einer besseren Energienutzung führen.

    Zudem drängt das WEN auf einen zügigen Ausbau der Verteilnetze. Die norddeutschen Länder sollten sich bis spätestens Ende des Jahres für ein Verteilnetzpaket aussprechen, wie es der Koalitionsausschuss im Juli beschlossen habe. "Die Modernisierung und Digitalisierung der Verteilnetze muss Hand in Hand mit einem beschleunigten Verteilnetzausbau gehen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht zu gefährden", teilte der Verein aus Mecklenburg-Vorpommern mit, zu dem nach eigenen Angaben mehr als 90 Mitgliedsunternehmen gehören.

    Die Regierungschefs der fünf norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kommen am Donnerstag unter dem Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuel Schwesig (SPD) zusammen. Bei der turnusmäßigen Jahreskonferenz stehen die Themen Wirtschaft, Häfen und Energie auf der Tagesordnung./chh/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 25,75 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -26,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 360,57 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +185,16 %/+196,72 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen den verbesserten Halbjahreszahlen und der schwachen Kursentwicklung. Hervorgehoben werden das deutlich höhere normalisierte EBITDA, bestätigte Jahresziele und die stabile Projektpipeline, während die Projektentwicklung als Schwachpunkt gilt. Analysten bleiben bei „Buy“ und sehen Kursziele von 12 bis 12,70 Euro. Diskutiert werden zudem Übernahmeeffekte, mögliche Leerverkäufe sowie charttechnische Marken um 6,90 und 7 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PNE eingestellt.

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    dpa-AFX
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