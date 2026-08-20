SK Hynix schießt über 14 Prozent hoch – dieser Milliarden-Hammer steckt dahinter

Damit nicht genug: SK Hynix will seine Kapitalrückführung an die Aktionäre auf mehr als 50 Prozent des kumulierten freien Cashflows der Jahre 2025 bis 2027 ausweiten. In einer Phase, in der der Speichersektor mit Gegenwind kämpft, ist das für Anleger ein starkes Signal.

Die Aktie von SK Hynix ist am Donnerstag in Seoul zeitweise um mehr als 14 Prozent gestiegen. Auslöser hierfür ist das gewaltige Versprechen an die Aktionäre, das der Speicherchip-Hersteller gemacht hat: Er will sein Aktienrückkaufprogramm über 40 Billionen Won – umgerechnet 28,7 Milliarden US-Dollar – beschleunigen.

Laut CNBC sieht Citi-Analyst Peter Lee in der Initiative einen möglichen Boden für den Aktienkurs. Das Programm biete kurzfristig spürbaren Schutz nach unten. Zugleich zeige der Rückkauf, dass das Management trotz der aktuellen Belastungen an die mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten glaubt.

Und der Chipkonzern öffnet seine Milliardenkasse nicht nur für die Aktionäre. Anfang August kündigte SK Hynix Investitionen von 54 Billionen Won in neue Speicherchip-Fabriken an. Damit will das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach Komponenten profitieren, die für künstliche Intelligenz entscheidend sind.

Die Euphorie erfasste am Donnerstag weitere asiatische Tech-Aktien. Samsung Electronics gewann 8,69 Prozent. In Japan legten SoftBank um 3,79 Prozent, Nintendo um mehr als drei Prozent und Rakuten um 2,39 Prozent zu. Auch aus den USA kam Rückenwind: Dort hatten Aktien nach drei Verlusttagen wieder zugelegt, während die Renditen lang laufender Staatsanleihen von ihren Mehrjahreshochs zurückkamen.

Am Mittwoch hatte es noch einen globalen Ausverkauf von Chip-Aktien gegeben, von dem auch SK Hynix betroffen war.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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