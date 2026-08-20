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    Unwetter tobt in Hessen - Mehrere Häuser unbewohnbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Unwetter beschädigt rund 60 Häuser in Wetzlar
    • Windhose deckt Dächer ab, Häuser werden unbewohnbar
    • Baum beschädigt Gastank, Anwohner werden evakuiert
    Unwetter tobt in Hessen - Mehrere Häuser unbewohnbar
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WETZLAR/SOLMS/LAUBACH (dpa-AFX) - Das Unwetter am Abend hat in Hessen zahlreiche Häuser beschädigt. In Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) sind rund 60 Häuser betroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Schäden reichen demnach von einzelnen fehlenden Dachziegeln bis hin zu einer totalen Dachabdeckung. Teilweise seien Dachteile bis zu 100 Meter weit geflogen, hieß es in einer Mitteilung.

    Laut Polizei sind auch Häuser in Solms (Lahn-Dill-Kreis) betroffen. Mutmaßlich sei eine Windhose für die Zerstörung verantwortlich, sagte ein Sprecher. Teilweise seien komplette Dachstühle angehoben worden und einige Häuser unbewohnbar.

    Zahlreiche Unwettereinsätze

    In Laubach (Landkreis Gießen) beschädigte ein umstürzender Baum einen Gastank in einem Wohnhaus. Weil Gas austrete, laufe ein Feuerwehreinsatz, hieß es am frühen Morgen von der Polizei. Gefahr für die Bevölkerung bestehe zwar keine, erklärte der Sprecher. Dennoch sei der Bereich im Umkreis von 200 Metern geräumt worden.

    Der Tank soll den Angaben nach abgepumpt werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner seien für den Zeitraum der Arbeiten in ein Gemeinschaftshaus gebracht worden. Die Bevölkerung wurde über die Warnapp NINA informiert. Anwohner sollen das betroffene Gebiet meiden und keine brennenden Zigaretten und Streichhölzer wegwerfen.

    Außerdem kam es aufgrund des Unwetters zu einem Unfall auf der Autobahn 485, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden, wie der Polizeisprecher weiter mitteilte./wum/DP/mis







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