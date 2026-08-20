Zug Estates Holding (B): Starkes operatives Ergebnis im 1. Halbjahr 2026
Trotz rückläufigem Neubewertungsgewinn zeigt die Gruppe operative Stärke: Erträge, Margen und Portfoliowert legen zu, während Finanzierung und Vermietung gut abgesichert bleiben.
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- Das bereinigte Konzernergebnis ohne Neubewertungen und Sondereffekte stieg um 6,6 % auf CHF 21,2 Mio.; das ausgewiesene Konzernergebnis sank wegen des niedrigeren Neubewertungsgewinns auf CHF 42,9 Mio. (Vorjahr: CHF 63,9 Mio.).
- Der Liegenschaftenertrag blieb mit CHF 35,8 Mio. nahezu stabil, während der Umsatz im Segment Hotel & Gastronomie um 2,5 % auf CHF 8,0 Mio. zunahm und sich die GOP-Marge von 41,2 % auf 42,3 % verbesserte.
- Der Wert des Immobilienportfolios erhöhte sich um CHF 46,3 Mio. auf CHF 1,98 Mrd.; der Neubewertungsgewinn betrug CHF 24,6 Mio. gegenüber CHF 50,1 Mio. im Vorjahr.
- Die Eigenkapitalquote blieb mit 56,6 % solide. Ein neuer Green Bond über CHF 100 Mio. verlängerte die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierungen von 3,7 auf 4,1 Jahre.
- Die Leerstandsquote erhöhte sich leicht von 0,7 % auf 1,2 %, blieb damit aber sehr niedrig; zugleich stieg die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit auf 5,9 Jahre.
- Das Projekt S43/45 in Rotkreuz verläuft planmässig und ist zu 70 % der Büro- und Schulungsflächen sowie zu 100 % der studentischen Wohnflächen vermietet. Für den Bebauungsplan Lebensraum Metalli wird nach einem Ja-Stimmenanteil von 57,8 % die kantonale Genehmigung bis Ende 2026 erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Zug Estates Holding (B) ist am 20.08.2026.
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