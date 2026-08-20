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    DAX-FLASH

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    Leitindex tritt auf der Stelle

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor Handelsstart kaum verändert erwartet
    • Höhere Renditen und Ölpreise belasten die Stimmung
    • Sinkende Renditen stützen Börsen in Asien und USA
    DAX-FLASH - Leitindex tritt auf der Stelle
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürfte sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Rückschlag wie bereits am Vortag wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa 8 Punkte tiefer auf 26.083 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen vor allem Anschlusskäufe, gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges belasteten die Stimmung.

    In Asien präsentierten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Morgen immerhin deutlich erholt. Die technologielastigen Nikkei 225 und Kospi hatten zuletzt insbesondere unter steigenden Anleihezinsen gelitten. Mit dem KI-Boom in einer Warteschleife gab es hier seit Juni keine Bestmarken mehr. Für etwas Unterstützung sorgte am Donnerstag eine Rückgang der Anleiherenditen, was bereits den US-Börsen geholfen hatte. So hatte das US-Finanzministerium angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen./ag/mis






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