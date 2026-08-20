China droht EU im Streit um JD.com

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-medien/dpa-afx.…





28.05.2026 12:30 Uhr





BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com beschäftigt gleich mehrere Behörden. Die Europäische Kommission hat nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. Ihre Zustimmung ist eine der Voraussetzungen für einen Eigentümerwechsel.

"Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass JD.com möglicherweise ausländische Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt verzerren", teilte die Brüsseler Behörde mit. Chinesische Subventionen könnten es JD.com ermöglicht haben, ein höheres Übernahmeangebot für Ceconomy, die MediaMarkt- und Saturn-Mutter, abzugeben. Dies könnte den Prozess verzerrt haben. Dabei gehe es um Vorzugsfinanzierungen, steuerliche Anreize und Zuschüsse.

Die EU-Kommission will außerdem prüfen, ob die Übernahme den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren würde. Nach EU-Recht hat sie bis zum 2. Oktober Zeit für eine endgültige Entscheidung. Sie betonte, dass deren Ergebnis offen sei. JD.com könnte sich im Laufe der Untersuchung auch zu bestimmten Zusagen verpflichten, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.

(...)

@all

Wie bitte??? Der "Verschleuderpreis" für ein deutsches Unternehmen soll evtl. noch zu hoch sein?





Da fehlen doch viele Tassen im Schrank in Brüssel. Gott steh uns bei.





TC



