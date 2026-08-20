China droht EU im Streit um JD.com
- China droht der EU wegen Ceconomy-Prüfung
- EU prüft chinesische Subventionen im Wettbewerb
- Peking verbietet Hilfe bei EU-Auskunftsersuchen
PEKING (dpa-AFX) - China hat der Europäischen Union wegen ihrer Untersuchung zur geplanten Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollte die EU an ihrem Vorgehen festhalten, werde Peking entschlossen reagieren, teilte das chinesische Justizministerium mit.
Zugleich verbot Peking Organisationen und Einzelpersonen, die EU bei bestimmten Auskunftsersuchen in China zu unterstützen. Das Justizministerium warf Brüssel vor, umfangreiche und unnötige Informationen aus China verlangt zu haben.
EU prüft mögliche Subventionen
Die EU-Kommission prüft die geplante Übernahme seit Mai genauer. Sie untersucht, ob JD.com Subventionen aus China erhalten hat, die den Wettbewerb verzerren könnten. Dabei geht es unter anderem um günstige Finanzierungen, Steuervergünstigungen und Zuschüsse. JD.com weist die Bedenken zurück.
Das Angebot des chinesischen Onlinehändlers bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro. Zu dem Düsseldorfer Konzern gehören MediaMarkt und Saturn. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme bereits freigegeben. Die Prüfung der EU läuft davon getrennt./jpt/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CECONOMY Aktie
Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 3,948 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CECONOMY Aktie um -3,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.
Die Marktkapitalisierung von CECONOMY bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der CECONOMY Aktie empfehlen 1 die Aktie zu verkaufen.
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Ceconomy melden starke Zahlen zum Q3! ✌️😏
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com beschäftigt gleich mehrere Behörden. Die Europäische Kommission hat nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. Ihre Zustimmung ist eine der Voraussetzungen für einen Eigentümerwechsel.
"Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass JD.com möglicherweise ausländische Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt verzerren", teilte die Brüsseler Behörde mit. Chinesische Subventionen könnten es JD.com ermöglicht haben, ein höheres Übernahmeangebot für Ceconomy, die MediaMarkt- und Saturn-Mutter, abzugeben. Dies könnte den Prozess verzerrt haben. Dabei gehe es um Vorzugsfinanzierungen, steuerliche Anreize und Zuschüsse.
Die EU-Kommission will außerdem prüfen, ob die Übernahme den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren würde. Nach EU-Recht hat sie bis zum 2. Oktober Zeit für eine endgültige Entscheidung. Sie betonte, dass deren Ergebnis offen sei. JD.com könnte sich im Laufe der Untersuchung auch zu bestimmten Zusagen verpflichten, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.
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Wie bitte??? Der "Verschleuderpreis" für ein deutsches Unternehmen soll evtl. noch zu hoch sein?
https://www.ft.com/content/662aac0e-54c8-45be-9ed3-7fdbffb1d4f0?syn-25a6b1a6=1
Brussels is set to launch an in-depth foreign subsidies investigation into Chinese ecommerce group JD.com’s bid for German electronics retailer Ceconomy, in the latest sign the EU is taking a more aggressive stance towards Beijing.
The decision, which people familiar with the matter said was expected to be announced later this week, would be the first time a Chinese takeover has been the target of a detailed probe under the EU’s foreign subsidies rules and comes ahead of a debate among commissioners on the bloc’s stance towards China.
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China’s JD.com launched its €2.2bn bid for Ceconomy, which operates more than 1,000 stores across Europe under the MediaMarkt and Saturn brands, last July.
Billed as one of the largest Chinese investments in Europe in recent years, the deal was initially expected to close in the first half of 2026.
But the European Commission has decided to pursue an in-depth probe that will hand Brussels an extra 90 working days to examine whether the deal involves unfair subsidies, people briefed on the decision said, in a move that threatens to further complicate the transaction.
The EU’s foreign subsidy regulations allow Brussels to block companies subsidised by foreign governments from public procurement, mergers and acquisitions.
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Although not specifically aimed at China, the rules have been used to target Chinese companies amid growing concern that oversupply by the world’s largest manufacturer is jeopardising European industry.
The EU’s competition chief Teresa Ribera has previously said the bloc is set to pursue more subsidy investigations against foreign companies investing in the bloc as it steps up efforts to combat what it sees as unfair competition.
JD.com is one of China’s largest online retailers, competing with Chinese groups Alibaba and Meituan, and already operates logistics hubs in the UK, France and Germany.
The company considered a bid for UK electronics retailer Currys, but withdrew its interest in March 2024.
Austria’s foreign investment watchdog had already raised concerns about JD.com’s planned acquisition of the MediaMarkt owner, and a German decision also remains outstanding.
A spokesperson for the European Commission declined to comment. Ceconomy also declined to comment. JD.com did not reply to a request for comment.
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