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    China droht EU im Streit um JD.com

    Für Sie zusammengefasst
    • China droht der EU wegen Ceconomy-Prüfung
    • EU prüft chinesische Subventionen im Wettbewerb
    • Peking verbietet Hilfe bei EU-Auskunftsersuchen
    China droht EU im Streit um JD.com
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - China hat der Europäischen Union wegen ihrer Untersuchung zur geplanten Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollte die EU an ihrem Vorgehen festhalten, werde Peking entschlossen reagieren, teilte das chinesische Justizministerium mit.

    Zugleich verbot Peking Organisationen und Einzelpersonen, die EU bei bestimmten Auskunftsersuchen in China zu unterstützen. Das Justizministerium warf Brüssel vor, umfangreiche und unnötige Informationen aus China verlangt zu haben.

    EU prüft mögliche Subventionen

    Die EU-Kommission prüft die geplante Übernahme seit Mai genauer. Sie untersucht, ob JD.com Subventionen aus China erhalten hat, die den Wettbewerb verzerren könnten. Dabei geht es unter anderem um günstige Finanzierungen, Steuervergünstigungen und Zuschüsse. JD.com weist die Bedenken zurück.

    Das Angebot des chinesischen Onlinehändlers bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro. Zu dem Düsseldorfer Konzern gehören MediaMarkt und Saturn. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme bereits freigegeben. Die Prüfung der EU läuft davon getrennt./jpt/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CECONOMY Aktie

    Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 3,948 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CECONOMY Aktie um -3,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von CECONOMY bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der CECONOMY Aktie empfehlen 1 die Aktie zu verkaufen.





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