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    Heute ex Dividende

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    Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date

    Am heutigen 20.08.2026 stehen 20 Aktien mit Ex-Dividendentermin im Fokus. Anleger sollten wissen, welche Werte betroffen sind und wie hoch die Ausschüttungen ausfallen.

    Heute ex Dividende - Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 20.08.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividendenaktien im Überblick: Ex-Dividenden-Termine vom 20.08.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Microsoft
    		US +0,74 % quartalsweise 0,91USD
    2G ENERGY
    		DE +0,62 % interim 0,21EUR
    Marriott International Registered (A)
    		US +0,97 % quartalsweise 0,73USD
    Applied Materials
    		US +1,00 % quartalsweise 0,53USD
    Legal & General Group
    		GB +8,47 % interim 0,06GBP
    Imperial Brands
    		GB +5,16 % quartalsweise 0,42GBP
    Anglo American
    		GB +1,45 % interim 0,23GBP
    Resmed
    		US +0,90 % quartalsweise 0,66USD
    TransUnion
    		US +0,53 % quartalsweise 0,13USD
    InterContinental Hotels Group
    		GB +2,00 % interim 0,65GBP
    Cognex
    		US +0,89 % quartalsweise 0,09USD
    Centrica
    		GB +2,95 % interim 0,02GBP
    Walker & Dunlop
    		US +3,58 % quartalsweise 0,68USD
    Sabre Insurance Group
    		GB +10,18 % interim 0,04GBP
    Brunswick
    		US +2,81 % quartalsweise 0,44USD
    LKQ
    		US +3,38 % quartalsweise 0,30USD
    Mondi
    		GB +5,31 % interim 0,09GBP
    Woodward
    		US +0,50 % quartalsweise 0,32USD
    Entain
    		IM +2,53 % interim 0,10GBP
    Chiron Real Estate
    		US +9,15 % monatlich 0,16USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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