Kräftigen Sprung vollzogen

Schwächere US-Konjunkturdaten haben eine dämpfende Wirkung auf die Inflation, wodurch die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed deutlich zurückgegangen sind. Die hartnäckige Inflation im Euroraum und zuletzt bessere Konjunktursignale nähren hingegen die Erwartung, dass die EZB länger eine relativ straffe Geldpolitik verfolgen könnte. Das stützt wiederum den Euro. Ein weiterer Auslöser für den Kurssprung bei dem Währungspaar EUR/USD kann dagegen auf das US-Finanzministerium zurückgeführt werden. Das US-Finanzministerium verdoppelt ab dem 9. September das Volumen seiner Liquiditätsrückkäufe für 10- bis 20-jährige und 20- bis 30-jährige Staatsanleihen von maximal 2 Milliarden auf mindestens 4 Milliarden Dollar pro Operation.

Aus technischer Sicht hatte sich eine zweite Kaufwelle seit Tagen bereits angekündigt; Bedingung hierfür war ein nachhaltiger Kurssprung über das Niveau von 1,1580 US-Dollar sowie den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie). Beides wurde zuletzt vollzogen und gab Aufwärtspotenzial bis 1,1667 US-Dollar frei. Eine weitere Zielmarke für das Paar liegt jetzt an dem seit 2018 bestehenden Abwärtstrend um 1,1730 US-Dollar. Auf der Unterseite kann es kurzzeitig noch einmal zu einem Pullback zurück auf den EMA 200 bei 1,1558 US-Dollar kommen. Erst unterhalb des EMA 50 dürften die Warnsignale zunehmen; ein solches Szenario würde nämlich mit dem Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend einhergehen und Korrekturpotenzial bis 1,1448 US-Dollar auslösen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Mit einem Ziel bei 1,1730 US-Dollar bei dem Währungspaar EUR/USD vor Augen kann aus technischer Sicht sogar ein unmittelbares Long-Investment getätigt werden. Über den Open End Turbo Long Optionsschein WKN DP9B6Q würde sich vom gegenwärtigen Niveau aus noch eine Renditechance von 38 Prozent ergeben. Das Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 1,96 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 1,1610 US-Dollar gemessen am Basiswert, orientierungshalber aber nicht überschreiten. Als Anlagehorizont dürften nur wenige Stunden bis Tage reichen, weshalb eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erforderlich ist.

Strategie für steigende Kurse WKN: DP9B6Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,41 – 1,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1506 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1506 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1666 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,96 Euro Hebel: 70,44 Kurschance: + 38 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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