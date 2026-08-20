NFON Powers Ahead With Strategic Transformation Despite Headwinds
NFON navigated a tough first half of 2026, balancing revenue pressure and a shrinking seat base with resilient recurring income and accelerating AI-driven transformation.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- NFON’s consolidated revenue fell 3.8% year-on-year to EUR 42.5 million in H1 2026, mainly due to a challenging market, cautious customer investment and longer decision-making cycles.
- Recurring revenue amounted to EUR 40.0 million, representing 94.1% of total revenue; blended ARPU remained stable at EUR 9.98.
- Adjusted EBITDA declined to EUR 4.4 million from EUR 5.7 million in H1 2025, while the seat base decreased by 4.2% to 629,869.
- Business Telephony weakened, particularly in the United Kingdom, but recurring revenue from Intelligent Assistant and Customer Engagement showed strong growth.
- NFON continued its NFON Next 2027 transformation by introducing modular licensing, expanding the NEXUS partner programme, integrating botario’s AI capabilities and strengthening its AI platform and sales model.
- NFON lowered its FY 2026 guidance and now expects revenue of EUR 84.5–86.0 million and adjusted EBITDA of EUR 9.5–10.5 million.
The next important date, Financial Result H1 2026, at NFON is on 20.08.2026.
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