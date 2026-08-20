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    NFON bleibt auf Kurs: Strategische Transformation trotz Gegenwind

    Trotz Umsatzrückgang und gesenkter Prognose treibt NFON seine strategische Neuausrichtung voran und stärkt zukunftsträchtige Wachstumsfelder im Kerngeschäft.

    NFON bleibt auf Kurs: Strategische Transformation trotz Gegenwind
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 3,8 % auf 42,5 Mio. EUR (H1 2025: 44,2 Mio. EUR); Hauptgründe waren das schwierige Marktumfeld, zurückhaltende Investitionen und längere Entscheidungszyklen bei Großkunden.
    • Die wiederkehrenden Umsätze gingen auf 40,0 Mio. EUR zurück, ihr Anteil am Konzernumsatz stieg jedoch auf 94,1 % (H1 2025: 93,4 %).
    • Die strategischen Bereiche „Intelligent Assistant“ und „Kundenengagement“ entwickelten sich deutlich positiv, konnten den Rückgang in der Businesstelefonie aber noch nicht vollständig ausgleichen.
    • Das bereinigte EBITDA fiel um 22,9 % auf 4,4 Mio. EUR; die Seatbasis sank um 4,2 % auf 629.869, während der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer mit 9,98 EUR stabil blieb.
    • NFON setzte die Transformation „NFON Next 2027“ fort, unter anderem durch ein modulares Lizenzmodell, das Partnerprogramm NEXUS, die Integration von botario-KI und eine stärkere Ausrichtung auf größere Unternehmenskunden.
    • Die Prognose für 2026 wurde gesenkt: Erwartet werden nun 84,5–86,0 Mio. EUR Umsatz und 9,5–10,5 Mio. EUR bereinigtes EBITDA; zuvor wurden ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und mehr als 12 Mio. EUR EBITDA prognostiziert.

    Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis H1-2026, bei NFON ist am 20.08.2026.


    NFON

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