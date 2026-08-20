Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment: Auftragseingang steigt
Trotz globaler Unsicherheiten verzeichnet SBO im ersten Halbjahr 2026 wachsende Aufträge, stabile Ertragskraft und Fortschritte bei der Diversifikation.
- Auftragseingang im 1. Halbjahr 2026 steigt trotz Nahost-Konflikt um 8,5 % auf 235,3 Mio. Euro; der Auftragsbestand wächst um 31,7 % auf 117,9 Mio. Euro.
- Der Umsatz sinkt wegen Nachlaufeffekten, Konfliktfolgen und Währungseffekten auf 204,7 Mio. Euro, verbessert sich jedoch im zweiten Quartal sequenziell um 7,7 % auf 106,1 Mio. Euro.
- Das EBITDA fällt auf 24,2 Mio. Euro, die EBITDA-Marge bleibt mit 11,8 % jedoch zweistellig; das Nettoergebnis reduziert sich auf 0,2 Mio. Euro.
- Die Precision-Technology-Division zeigt eine deutliche Erholung: Der Quartalsumsatz steigt von Q1 auf Q2 um 21,8 %, während die Energy-Equipment-Division durch Logistikprobleme, Produktmix und Anlaufkosten belastet wird.
- SBO diversifiziert erfolgreich außerhalb des Öl- und Gasgeschäfts: Der entsprechende Auftragseingangsanteil nähert sich 10 %, unterstützt durch Geothermie, 3D-Metalldruck und neue Hochleistungswerkstoffe.
- Für das zweite Halbjahr erwartet SBO eine weitere Erholung; gleichzeitig werden die 3D-Metalldruck-Kapazitäten um sieben Drucker erweitert und die solide Bilanz mit 47,5 % Eigenkapitalquote bietet strategische Flexibilität.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ist am 20.08.2026.
Der Kurs von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
+0,09 %
-0,86 %
-6,92 %
-15,79 %
-1,95 %
-46,44 %
+0,61 %
-50,98 %
+161,41 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte