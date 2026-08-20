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    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment: Auftragseingang steigt

    Trotz globaler Unsicherheiten verzeichnet SBO im ersten Halbjahr 2026 wachsende Aufträge, stabile Ertragskraft und Fortschritte bei der Diversifikation.

    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment: Auftragseingang steigt
    • Auftragseingang im 1. Halbjahr 2026 steigt trotz Nahost-Konflikt um 8,5 % auf 235,3 Mio. Euro; der Auftragsbestand wächst um 31,7 % auf 117,9 Mio. Euro.
    • Der Umsatz sinkt wegen Nachlaufeffekten, Konfliktfolgen und Währungseffekten auf 204,7 Mio. Euro, verbessert sich jedoch im zweiten Quartal sequenziell um 7,7 % auf 106,1 Mio. Euro.
    • Das EBITDA fällt auf 24,2 Mio. Euro, die EBITDA-Marge bleibt mit 11,8 % jedoch zweistellig; das Nettoergebnis reduziert sich auf 0,2 Mio. Euro.
    • Die Precision-Technology-Division zeigt eine deutliche Erholung: Der Quartalsumsatz steigt von Q1 auf Q2 um 21,8 %, während die Energy-Equipment-Division durch Logistikprobleme, Produktmix und Anlaufkosten belastet wird.
    • SBO diversifiziert erfolgreich außerhalb des Öl- und Gasgeschäfts: Der entsprechende Auftragseingangsanteil nähert sich 10 %, unterstützt durch Geothermie, 3D-Metalldruck und neue Hochleistungswerkstoffe.
    • Für das zweite Halbjahr erwartet SBO eine weitere Erholung; gleichzeitig werden die 3D-Metalldruck-Kapazitäten um sieben Drucker erweitert und die solide Bilanz mit 47,5 % Eigenkapitalquote bietet strategische Flexibilität.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.


    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

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    ISIN:AT0000946652WKN:907391
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