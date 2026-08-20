Swiss Prime Site: FFO I je Aktie steigt um 2,4% auf CHF 2,15
Swiss Prime Site überzeugt 2026 mit kräftigem Wachstum, Rekordzuflüssen und stabilem Portfolio – und bestätigt zugleich ihre ambitionierte Jahresprognose.
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- Der FFO I stieg im ersten Halbjahr 2026 um 2,4 % auf CHF 2,15 je Aktie; der Reingewinn erhöhte sich um 17,2 % auf CHF 192,5 Mio.
- Der konsolidierte Betriebsertrag wuchs um 3,4 % auf CHF 270,3 Mio., während das EBITDA um 4,6 % auf CHF 208,7 Mio. zunahm.
- Die Mieterträge stiegen um 2,2 % auf CHF 230,6 Mio.; die Leerstandsquote blieb mit 3,7 % stabil, die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit erhöhte sich auf 5,7 Jahre.
- Das Immobilienportfolio überschritt erstmals CHF 14 Mrd. und erreichte CHF 14,005 Mrd. (+0,6 %); Bewertungsgewinne beliefen sich auf CHF 148 Mio.
- Swiss Prime Site Solutions steigerte die verwalteten Vermögen auf CHF 14,8 Mrd. (+3,5 %), erzielte Rekord-Neugeldzuflüsse von CHF 0,95 Mrd. und erhöhte den Ertrag um 5,2 % auf CHF 40,0 Mio.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Der FFO I soll am oberen Ende der Spanne von CHF 4,25 bis CHF 4,30 je Aktie liegen; zudem verbesserte sich das ESG-Rating auf B-.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Prime Site ist am 20.08.2026.
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