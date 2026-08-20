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    Swiss Prime Site delivers growth as FFO I hits CHF 2.15, up 2.4%

    Swiss Prime Site delivered strong first-half results, combining solid rental growth, higher profitability and a record property portfolio, while reaffirming its 2026 outlook.

    Swiss Prime Site delivers growth as FFO I hits CHF 2.15, up 2.4%
    Foto: adobe.stock.com
    • FFO I rose 2.4% year-on-year to CHF 2.15 per share, while net profit increased 17.2% to CHF 192.5 million in 1H26.
    • Comparable operating income grew 3.4% to CHF 270.3 million, and EBITDA increased 4.6% to CHF 208.7 million.
    • Rental income rose 2.2% to CHF 230.6 million, with EPRA like-for-like growth of 1.4%; the vacancy rate remained low at 3.7%.
    • The property portfolio exceeded CHF 14 billion for the first time, reaching CHF 14.0 billion after CHF 148 million in valuation gains.
    • Asset Management income increased 5.2% to CHF 40.0 million, supported by record new money of CHF 0.95 billion and assets under management of CHF 14.8 billion.
    • Swiss Prime Site confirmed its 2026 guidance and expects full-year FFO I at the upper end of CHF 4.25–4.30 per share; its ISS STOXX ESG rating also improved to B-.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Swiss Prime Site is on 20.08.2026.


    Swiss Prime Site

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    ISIN:CH0008038389WKN:927016
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