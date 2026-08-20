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    Historischer Schuldenrekord

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    40-Billionen-Schock: Wird JETZT Amerikas Schuldenberg zum Börsenrisiko?

    Amerikas Schulden haben erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Die sinkende Nachfrage nach US-Staatsanleihen und explodierende Zinskosten alarmieren die Märkte. Die Hintergründe.

    Historischer Schuldenrekord - 40-Billionen-Schock: Wird JETZT Amerikas Schuldenberg zum Börsenrisiko?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Eine Zahl, die selbst an der Wall Street kaum noch greifbar ist: Die US-Staatsschulden haben mit 40 Billionen US-Dollar eine neue Rekordmarke erreicht. Laut dem US-Finanzministerium beliefen sie sich am Dienstag auf 40,047 Billionen US-Dollar, wovon 32,266 Billionen auf öffentlich gehaltene Staatsanleihen entfielen. Zuerst hatte die Nachrichtenegentur Reuters darüber berichtet.

    Seit Wochen haben Finanzwächter-Organisationen aus den USA damit gerechnet, dass die Schwelle von 40 Billionen Dollar überschritten wird. Sie haben eindringlich davor gewarnt, dass eine ausgewachsene Schuldenkrise ausbrechen könnte, wenn die USA ihre untragbaren Haushaltsaussichten nicht in den Griff bekommen und weder Steuern erhöhen noch Ausgaben kürzen – oder beides.

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    "Eine Verschuldung von 40 Billionen Dollar existiert nicht nur in den Büchern der Regierung, sondern ist in der gesamten Wirtschaft spürbar und wirkt sich auf die eine oder andere Weise auf die Geldbörsen der Menschen aus", sagte Maya MacGuineas, Präsidentin des überparteilichen Committee for a Responsible Federal Budget.

    Und weiter: "Je mehr wir uns verschulden, desto mehr verschärfen wir die Inflation, verdrängen andere Prioritäten im Haushalt und machen uns anfällig für Notfälle im Inland und Turbulenzen im Ausland."

    Das Tempo der US-Verschuldug ist der eigentliche Schock. Vor weniger als fünf Monaten lag der Schuldenstand noch bei 39 Billionen US-Dollar. Seit Donald Trumps erster Amtseinführung im Januar 2017 hat er sich von 19,95 Billionen mehr als verdoppelt. In Trumps beiden Amtszeiten kamen 11,6 Billionen US-Dollar hinzu, in Bidens Amtszeit 8,4 Billionen. Rund ein Drittel des Anstiegs entfiel auf die Pandemiejahre.

    Jetzt erreicht die Rechnung die Märkte. Die Nachfrage ausländischer Investoren, die fast ein Drittel der US-Staatsanleihen halten, sank im vergangenen Jahr. Nach einer Auktion 30-jähriger Papiere mit der höchsten Rendite seit 2021 stiegen die Renditen lang laufender US-Treasuries am Dienstag weiter auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Das verteuert auch Hypotheken-, Auto- und Unternehmenskredite.

    US-Finanzminister Scott Bessent reagierte darauf, indem er die Rückkäufe von 10- bis 30-jährigen Anleihen auf mindestens vier Milliarden US-Dollar je Transaktion verdoppelte. Trump sieht dennoch keinen Grund zur Sorge und fordert niedrigere Zinsen.

    Doch der Haushalt sendet ein Warnsignal: Das US-Defizit erreichte allein im Juli 432 Milliarden US-Dollar. In den ersten zehn Monaten des Fiskaljahres 2026 übertraf es bereits das gesamte Minus des Vorjahres. Zugleich verschlingt der Schuldendienst 1,1 Billionen US-Dollar. Damit sind die Zinskosten schon der zweitgrößte Haushaltsposten – nur das staatliche Rentensystem ist noch teurer.

    Die 40-Billionen-Marke ist deshalb mehr als nur eine symbolische Grenze. Sie zeigt, wie schnell steigende Schulden und hohe Zinsen zu einer Belastungsprobe für den amerikanischen Haushalt und die globalen Finanzmärkte werden können.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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