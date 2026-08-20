JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Overweight'



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 35 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Seinen neuen Optimismus für Michelin begründet der Experte vor allem mit einer höheren Nachfrage nach Ersatzreifen für Lkw sowie strukturellem Wachstum bei den High-Tech-Verbundwerkstoffen (Polymer Composite Solutions/PCS)./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.