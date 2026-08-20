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    tonies Registered (A): Toniebox 2 treibt 41 % Umsatzplus weltweit

    tonies setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Starke Zuwächse in allen Regionen, ein boomender Nordamerika-Markt und erfolgreiche Produktneuheiten prägen das erste Halbjahr 2026.

    tonies Registered (A): Toniebox 2 treibt 41 % Umsatzplus weltweit
    Foto: 916319805
    • **Starkes Umsatzwachstum:** tonies steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 38 % auf **242,9 Mio. Euro** – währungsbereinigt um 41 %. Der internationale Umsatzanteil erhöhte sich auf **63 %**.
    • **Nordamerika als Wachstumsmotor:** Der Umsatz in Nordamerika wuchs um 48 % auf **104,3 Mio. Euro**, währungsbereinigt sogar um 57 %. Damit ist die Region tonies’ größter und am schnellsten wachsender Markt.
    • **Wachstum in allen Regionen:** DACH legte um 26 % auf **88,9 Mio. Euro** zu, während der Umsatz im „Rest der Welt“ um 41 % auf **49,7 Mio. Euro** stieg.
    • **Toniebox 2 treibt das Produktgeschäft:** Der Umsatz mit Tonieboxen erhöhte sich um 65 % auf **57,2 Mio. Euro**. Die neue Toniebox Lite soll im zweiten Halbjahr weitere Zielgruppen erschließen.
    • **Figuren bleiben wichtigste Kategorie:** Der Umsatz mit Tonies-Figuren wuchs um 32 % auf **177,1 Mio. Euro**; Accessoires & Digital legten um 13 % auf **8,6 Mio. Euro** zu.
    • **Prognose bestätigt:** Trotz Belastungen durch US-Zölle und den produktmixbedingten Margeneffekt lag die bereinigte EBITDA-Marge bei **0,7 %**. Für 2026 erwartet tonies weiterhin über 20 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum, mehr als 760 Mio. Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9–11 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei tonies Registered (A) ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,620EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,60 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.495,76PKT (+0,49 %).


    tonies Registered (A)

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