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    tonies Registered (A): Toniebox 2 Fuels 41% H1 Growth in North America

    tonies delivered another period of dynamic expansion in H1 2026, with surging demand for Toniebox 2 and strong growth across all regions and product categories.

    tonies Registered (A): Toniebox 2 Fuels 41% H1 Growth in North America
    Foto: 916319805
    • Group revenue rose 38% year-on-year to EUR 242.9 million in H1 2026, or 41% on a constant-currency basis, driven by strong demand for Toniebox 2.
    • North America was the largest and fastest-growing market, with revenue increasing 48% year-on-year to EUR 104.3 million, or 57% in constant currency.
    • DACH revenue grew 26% to EUR 88.9 million, while Rest of World revenue increased 41% to EUR 49.7 million.
    • Toniebox revenue surged 65% to EUR 57.2 million; Tonies figurines grew 32% to EUR 177.1 million, and Accessories & Digital revenue rose 13% to EUR 8.6 million.
    • The adjusted EBITDA margin declined to 0.7%, mainly due to the product mix shifting toward Toniebox sales and the timing of US tariffs; free cash flow was EUR -64.3 million because of seasonal inventory buildup.
    • tonies confirmed its FY 2026 guidance: group revenue growth of more than 20% in constant currency to over EUR 760 million, North American growth above 30%, and an adjusted EBITDA margin of 9–11%.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at tonies Registered (A) is on 20.08.2026.

    The price of tonies Registered (A) at the time of the news was 12,410EUR and was up +0,89 % compared with the previous day.
    At this time, the index SDAX was at 18.495,76PKT (+0,49 %).


    tonies Registered (A)

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    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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