DAX vor dem Start: Bond-Schock lässt nach – reicht das für Aktien?

Für Erleichterung sorgt ausgerechnet die US-Regierung. Das US-Finanzministerium kündigte am Mittwoch an, seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen deutlich auszuweiten. Ab dem 9. September soll das maximale Volumen bei Papieren mit Laufzeiten von zehn bis 30 Jahren von bislang 2 Milliarden auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar je Rückkaufoperation steigen. Die überraschende Maßnahme soll die Liquidität am zuletzt schwer unter Druck geratenen Anleihemarkt verbessern. Die Renditen langlaufender Treasuries gingen daraufhin deutlich zurück.

Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst kaum verändert in den Handel starten. Rund 45 Minuten vor der Eröffnung taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 8 Punkte oder weniger als 0,1 Prozent schwächer bei 26.116 Punkten. Nach den heftigen Bewegungen an den internationalen Anleihemärkten kehrt damit zumindest etwas Ruhe ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für den DAX ergibt sich damit vor dem Handelsstart ein deutlich freundlicheres internationales Umfeld als noch am Mittwoch. Entscheidend bleibt jedoch der Anleihemarkt: Die US-Regierung hat den Renditeanstieg vorerst gebremst – ob daraus eine nachhaltige Entspannung wird, muss sich erst zeigen.

Asien: Entspannung nach dem Ausverkauf

Die Beruhigung am Bondmarkt kommt auch den asiatischen Börsen zugute, die sich deutlich erholen. Besonders kräftig fiel die Gegenbewegung in Südkorea aus: Der Kospi sprang um 5,6 Prozent nach oben. Auch Japans Nikkei 225 gewann 1,3 Prozent, der Hang Seng in Hongkong ebenfalls 1,3 Prozent. Rückenwind kam von der Wall Street, wo sinkende Renditen langlaufender US-Staatsanleihen die Aktienmärkte nach drei Verlusttagen stabilisierten.

Im Fokus standen vor allem Technologiewerte. SK Hynix schoss nach der Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms um mehr als 14 Prozent nach oben, Samsung Electronics gewann 8,5 Prozent. Auch in Japan legten Tech-Titel wie SoftBank, Nintendo und Kioxia deutlich zu. Die jüngsten starken Schwankungen zeigen jedoch, dass der asiatische Halbleitersektor weiterhin ausgesprochen nervös bleibt.

Aus China kommt geldpolitisch zunächst kein neuer Impuls. Die chinesische Notenbank ließ die wichtigsten Kreditzinsen den 15. Monat in Folge unverändert.

Wall Street: Treasury rettet die Stimmung

An der Wall Street sorgte die Ankündigung des Finanzministeriums bereits am Mittwoch für eine leichte Erholung. Die großen US-Indizes drehten ins Plus, nachdem die fallenden Renditen insbesondere zinssensitiven Wachstumswerten etwas Luft verschafften. Der S&P 500 gewann rund 0,2 Prozent, ebenso der Dow Jones und auch der Nasdaq Composite. Der Nasdaq 100 büßte hingegen 0,2 Prozent ein.

Ganz ausgestanden ist das Zinsthema nicht. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte, dass die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der US-Notenbank erheblich sind. Die Währungshüter hatten im Juli mit neun zu drei Stimmen für unveränderte Zinsen votiert – drei Mitglieder wollten die Zinsen bereits anheben. Damit bleibt das Risiko weiterer Straffungen bestehen, sollte sich die Inflation als hartnäckig erweisen. Zudem ist der Schuldenberg der USA auf einen neuen Rekord von 40 Billionen US-Dollar gestiegen.

Für neue Impulse sorgen am Donnerstag außerdem weitere US-Konjunkturdaten sowie Unternehmenszahlen. Unter anderem legt der weltgrößte Einzelhändler Walmart seine Quartalszahlen vor.

Öl bleibt teuer – Gold gibt Gewinne ab

Am Rohstoffmarkt bleibt Öl ein entscheidender Risikofaktor für Aktien und Anleihen. Die Lage im Nahen Osten und insbesondere die Unsicherheit um die Straße von Hormus halten die Energiepreise auf hohem Niveau. Brent notiert weiter oberhalb von 90 US-Dollar je Barrel und WTI-Öl bei etwa 86,00 US-Dollar. Damit bleibt die Gefahr bestehen, dass hohe Energiepreise die Inflation erneut anheizen und den Notenbanken Zinssenkungen erschweren.

Bei Gold nehmen Anleger dagegen am Donnerstag Gewinne mit. Das Edelmetall war am Mittwoch kräftig gestiegen und hatte den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht. Auslöser waren die sinkenden US-Renditen und der schwächere Dollar nach der Treasury-Ankündigung. Am Donnerstag setzt nun eine Gegenbewegung ein.

US-Dollar schwächer – Yen bleibt im Fokus

Auch am Devisenmarkt hinterlässt der Eingriff des US-Finanzministeriums Spuren. Die sinkenden Treasury-Renditen setzten den US-Dollar unter Druck, wovon der Euro profitiert und auf 1,1671 US-Dollar gestiegen ist.

Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin dem Yen. Die Renditen japanischer Staatsanleihen hatten zuletzt neue Rekordmarken erreicht. Damit bleibt die Frage im Raum, wie weit die Bank of Japan bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik gehen kann und ob der Yen seine jüngste Stabilisierung fortsetzt. Am Donnerstag steigt der Yen um 0,3 Prozent auf 158,67 Yen je US-Dollar.

Bitcoin profitiert von fallenden Renditen

Am Kryptomarkt hat die Entspannung am US-Anleihemarkt ebenfalls für Rückenwind gesorgt. Bitcoin legte nach der Treasury-Ankündigung deutlich zu und steigt aktuell um 1,6 Prozent auf 69.390 US-Dollar. Niedrigere langfristige Renditen und ein schwächerer Dollar verbesserten kurzfristig die Bedingungen für spekulativere Anlageklassen.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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