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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax wenig verändert erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte nach Rückschlag zunächst stabil bleiben
    • Sinkende Renditen stützen US-Börsen leicht
    • Asiatische Börsen erholen sich deutlich von Verlusten
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax wenig verändert erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - WEITER STABILISIERT - Im Dax dürfte sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Rückschlag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa 8 Punkte tiefer auf 26.083 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen vor allem Anschlusskäufe, gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges belasteten die Stimmung. In Asien präsentierten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Morgen immerhin deutlich erholt. Die technologielastigen Nikkei 225 und Kospi hatten zuletzt insbesondere unter steigenden Anleihezinsen gelitten. Mit dem KI-Boom in einer Warteschleife gab es hier seit Juni keine Bestmarken mehr. Für etwas Unterstützung sorgte am Donnerstag eine Rückgang der Anleiherenditen, was bereits den US-Börsen geholfen hatte. So hatte das US-Finanzministerium angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

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    USA: - WENIG VERÄNDERT - Sinkende Anleiherenditen haben am Mittwoch die US-Börsen gestützt. Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen, deren Anstieg am Vortag Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet hatte. Gründe waren gestiegene Inflationssorgen, der Iran-Krieg, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf großer KI-Unternehmen. Zum Börsenschluss legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 53.463,05 Punkte zu. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,22 Prozent auf 29.426,02 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.707,98 Zähler.

    ASIEN: - ERHOLT - Ein Rückgang der Renditen an den Anleihemärkten hat den tags zuvor teils deutlich gebeutelten Börsen Asiens am Donnerstag geholfen. So hatte das US-Finanzministerium am Mittwoch angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Vor allem die Erholung des südkoreanischen Kospi - bis Mitte Juni Sinnbild des KI-Booms mit anschließendem Kursrutsch - hatte zur Wochenmitte mit deutlichen Verlusten gewackelt. Am Donnerstag ging es nun um fast 6 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten um gut ein Prozent. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent zulegte.

    ^
    DAX 26.091,33 -0,14%
    XDAX 26.086,56 -0,17%
    EuroSTOXX 50 6.444,46 -0,37%
    Stoxx50 5.466,67 -0,08%

    DJIA 53.463,05 0,22%
    S&P 500 7.707,98 0,21%
    NASDAQ 100 29.426,02 -0,22%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 123,85 0,03%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1677 0,00%
    USD/Yen 158,53 0,23%
    Euro/Yen 185,11 0,22%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 69.264 -0,05%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 91,99 +0,37 USD WTI 86,00 +0,20 USD °

    /mis





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