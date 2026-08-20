Bitcoin vor heftigem Ausbruch? Sparda-Banken und neue Börsenprodukte
## Bitcoin zwischen Kursfantasie und Ausbruchsszenario – Sparda-Banken und neue Börsenprodukte im Überblick
Die Debatte um die langfristigen Perspektiven von Bitcoin bleibt kontrovers. Während bekannte Krypto-Befürworter wie Coinbase-Chef Brian Armstrong, Twitter-Mitgründer Jack Dorsey und ARK-Invest-Chefin Cathie Wood einen Anstieg auf bis zu eine Million US-Dollar bis 2030 für möglich halten, bewertet Markus Thielen von 10x Research diese Prognose äußerst skeptisch. Gegenüber Cointelegraph bezeichnete er ein solches Kursziel als „mathematisch völlig unrealistisch“.
Nach Thielens Berechnungen waren über einen Zeitraum von 15 Jahren rund eine Billion US-Dollar an Kapitalzuflüssen erforderlich, um Bitcoin auf das heutige Bewertungsniveau zu bringen. Für einen Anstieg auf eine Million US-Dollar wären ausgehend vom damaligen Kursniveau zusätzliche Investitionen von etwa 15 Billionen US-Dollar notwendig. Das entspräche ungefähr einem Viertel des gesamten US-Aktienmarkts, das innerhalb von vier Jahren in einen einzigen Vermögenswert fließen müsste. Eine Rückkehr auf 100.000 US-Dollar wäre unter den aktuellen Bedingungen deshalb bereits ein „großer, großer Erfolg“. Eine Million sei langfristig zwar nicht ausgeschlossen, würde jedoch vermutlich eine schwere Kreditkrise oder einen grundlegenden Zusammenbruch des Finanzsystems voraussetzen.
Gleichzeitig warnt der Vermögensverwalter Fundstrat vor einer bevorstehenden starken Bitcoin-Bewegung. Die Volatilität der vergangenen 30 Tage habe nahe historischen Tiefständen gelegen, erklärte Sean Farrell, Leiter der Digital-Asset-Strategie. In acht vergleichbaren Phasen bewegte sich Bitcoin innerhalb der folgenden 60 Tage im Median um 30,2 Prozent. Die Richtung war allerdings nicht vorhersehbar: Vier Episoden endeten mit steigenden, vier mit fallenden Kursen. Ausgehend von rund 64.125 US-Dollar wären damit rechnerisch Kurse von etwa 83.360 oder 44.890 US-Dollar möglich. Als möglicher Auslöser gelten steigende langfristige Realrenditen, die Risikoanlagen gegenüber verzinslichen Investments unattraktiver machen könnten.
Positive Nachrichten kommen derweil von der Sparda-Gruppe. Die elf Institute steigerten ihre Bilanzsumme 2025 auf 89,5 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss wuchs um neun Prozent auf 1,177 Milliarden Euro, die Kundeneinlagen legten um 4,1 Prozent auf 79,1 Milliarden Euro zu. Das harte Kernkapital erhöhte sich auf 6,1 Milliarden Euro, die Kernkapitalquote auf 19,3 Prozent. Zudem wurde die IT-Migration zur Atruvia AG abgeschlossen.
An der Deutschen Börse wurden schließlich drei neue Produkte gelistet: ein KI-gestützter Europa-Aktien-ETF, ein aktiv gemanagter Investment-Grade-Anleihe-ETF sowie ein Krypto-ETP, der einen diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte abbildet.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 69.493USD auf CryptoCompare Index (20. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
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