Bitcoin vor heftigem Ausbruch? Sparda-Banken und neue Börsenprodukte

## Bitcoin zwischen Kursfantasie und Ausbruchsszenario – Sparda-Banken und neue Börsenprodukte im Überblick

Die Debatte um die langfristigen Perspektiven von Bitcoin bleibt kontrovers. Während bekannte Krypto-Befürworter wie Coinbase-Chef Brian Armstrong, Twitter-Mitgründer Jack Dorsey und ARK-Invest-Chefin Cathie Wood einen Anstieg auf bis zu eine Million US-Dollar bis 2030 für möglich halten, bewertet Markus Thielen von 10x Research diese Prognose äußerst skeptisch. Gegenüber Cointelegraph bezeichnete er ein solches Kursziel als „mathematisch völlig unrealistisch“.

Nach Thielens Berechnungen waren über einen Zeitraum von 15 Jahren rund eine Billion US-Dollar an Kapitalzuflüssen erforderlich, um Bitcoin auf das heutige Bewertungsniveau zu bringen. Für einen Anstieg auf eine Million US-Dollar wären ausgehend vom damaligen Kursniveau zusätzliche Investitionen von etwa 15 Billionen US-Dollar notwendig. Das entspräche ungefähr einem Viertel des gesamten US-Aktienmarkts, das innerhalb von vier Jahren in einen einzigen Vermögenswert fließen müsste. Eine Rückkehr auf 100.000 US-Dollar wäre unter den aktuellen Bedingungen deshalb bereits ein „großer, großer Erfolg“. Eine Million sei langfristig zwar nicht ausgeschlossen, würde jedoch vermutlich eine schwere Kreditkrise oder einen grundlegenden Zusammenbruch des Finanzsystems voraussetzen.