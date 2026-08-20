Griechenland tilgt Milliarden – und könnte Italien bei Schulden überholen

Das geplante Tilgungspaket umfasst unter anderem rund 2,5 Milliarden Euro an Krediten des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus. Zusätzlich soll eine Anleihe über 2,2 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt werden, deren reguläre Fälligkeit erst 2027 ansteht. Bis zum 31. Dezember will Athen außerdem den Bestand an kurzfristigen Schatzwechseln um rund 1,2 Milliarden Euro reduzieren.

Griechenland will seinen Staatshaushalt 2026 deutlich stärker entlasten als bislang geplant. Nach Informationen von Bloomberg bereitet die Regierung in Athen vorzeitige Schuldentilgungen von insgesamt rund 13 Milliarden Euro vor. Eine endgültige Entscheidung steht zwar noch aus, doch das Vorhaben könnte die Rangfolge der höchstverschuldeten Länder Europas schneller verändern als bisher erwartet: Bereits zum Jahresende könnte Griechenlands Schuldenquote unter die Italiens fallen.

Damit setzt Griechenland seinen seit mehreren Jahren verfolgten Kurs des beschleunigten Schuldenabbaus fort. Bereits im Juni wurden Rettungskredite im Umfang von 6,9 Milliarden Euro vorzeitig getilgt. Hohe Haushaltsüberschüsse und beträchtliche Liquiditätsreserven verschaffen der Regierung den nötigen finanziellen Spielraum. Nach Angaben aus dem Umfeld der Haushaltsplanung dürfte der Primärüberschuss – also der Etatüberschuss vor Zinszahlungen – in diesem Jahr erneut höher ausfallen als ursprünglich veranschlagt.

Die griechische Schuldenagentur erwartet inzwischen, dass die Schuldenquote 2026 auf 137 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken wird. Bislang war sie von 138,2 Prozent ausgegangen. Italien könnte Griechenland damit bereits in wenigen Monaten als höchstverschuldetes Land Europas ablösen. Die Europäische Kommission hatte diesen Wechsel bislang erst für das kommende Jahr erwartet.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis will Anfang September die kurzfristigen Prioritäten seiner Regierung sowie voraussichtlich einen Fahrplan bis 2030 vorstellen. Sollten sich die positiven Haushaltsentwicklungen bestätigen, könnten zusätzliche Entlastungen für Selbstständige und weitere Bevölkerungsgruppen folgen. Athen betont zugleich, den finanzpolitischen Rahmen der EU einhalten und die nach der Schuldenkrise mühsam zurückgewonnene Glaubwürdigkeit nicht gefährden zu wollen. Die staatlichen Barreserven sollen Ende des Jahres weiterhin mehr als 30 Milliarden Euro betragen.

Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro zuletzt stabil bis freundlich. Die Gemeinschaftswährung stieg zeitweise über 1,16 US-Dollar, gab im US-Handel jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Marktteilnehmer verweisen auf schwächere US-Konjunkturdaten und sehen den übergeordneten Trend weiterhin positiv. Technisch gilt der Bereich um 1,15 Dollar als wichtige Unterstützung; als nächstes Ziel rückt der Bereich um 1,16 Dollar in den Fokus.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 1,167USD auf Forex (20. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

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