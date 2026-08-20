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    Nvidia vor den Zahlen: Rubin, Milliardenrisiko und Margen im Fokus

    Nvidia vor den Zahlen: Rubin, Milliardenrisiko und Margen im Fokus
    Foto: NVIDIA Corporation

    **Nvidia vor den Quartalszahlen: Finanzierung, Rubin-Chips und Margen im Fokus**

    Vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal richtet sich die Aufmerksamkeit bei Nvidia nicht ausschließlich auf Umsatz und Gewinn. Investoren wollen insbesondere erfahren, welche finanziellen Risiken mit der neuen Finanzierungsplattform für KI-Infrastruktur verbunden sind. Nvidia hatte am 10. August angekündigt, gemeinsam mit Finanzpartnern Rechenzentrumsprojekte von KI-Laboren, Unternehmen und Cloud-Anbietern mit einem Gesamtvolumen von bis zu 500 Milliarden US-Dollar zu unterstützen.

    Nach bisherigen Angaben könnte der Chiphersteller dabei für bis zu 25 Prozent eines Projekts eine Art Werterhaltungsgarantie übernehmen. Die Verpflichtungen sollen jeweils einzeln geprüft werden. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider erwartet deshalb konkrete Aussagen dazu, wie stark Nvidia seine Bilanz belastet und ob die Strategie Auswirkungen auf Aktienrückkäufe oder Dividenden haben könnte.

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    Ein weiterer Schwerpunkt ist der Hochlauf der neuen Rubin-Chipgeneration, der im dritten Quartal beginnen soll. Zugleich steht die Bruttomarge unter Beobachtung. Sie lag zuletzt zwei Quartale in Folge über 75 Prozent, könnte jedoch durch steigende Kosten für HBM-Speicher unter Druck geraten. Berichten zufolge erwägt Nvidia, den HBM-Anteil in bestimmten Rubin-Servern um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Beobachtet werden außerdem die Nachfrage nach reinen CPU-Racks für sogenannte agentische KI-Anwendungen sowie die Konkurrenz durch AMDs Helios-Systeme.

    Goldman Sachs rechnet insgesamt mit einem starken Quartal und liegt bei Umsatz und Gewinn deutlich über dem Marktkonsens. Für das dritte Quartal prognostiziert die Bank einen Gewinn je Aktie von 2,63 US-Dollar, während der Konsens bei 2,36 US-Dollar liegt. Die Kaufempfehlung wurde mit einem Kursziel von 285 US-Dollar bestätigt. Ausgehend von einem Schlusskurs von 225 US-Dollar entspräche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent. Die Marktkapitalisierung könnte damit deutlich über sechs Billionen US-Dollar steigen.

    Auch die Bank of America bleibt optimistisch. Analyst Vivek Arya sieht trotz der kräftigen Kursentwicklung eine attraktive Bewertung und nennt ein Kursziel von 350 US-Dollar. Als Wachstumstreiber gelten die anhaltend hohe Nachfrage nach Grafikprozessoren, knappe Rechenkapazitäten und starke freie Cashflows. Nvidia hat zudem umfangreiche Unterstützung für OpenAI zugesagt und sich damit Zugang zu wichtigen Abnehmern und Infrastruktur gesichert.

    Risiken bestehen vor allem in einer möglichen Abschwächung der KI-Nachfrage. Unterdessen zeigen Hedgefonds-Aktivitäten ein uneinheitliches Bild: Einige Investoren reduzierten ihre Nvidia-Bestände deutlich, während Renaissance Technologies und Soros Capital ihre Positionen ausbauten. Entscheidend wird nun, ob der Quartalsbericht die hohen Erwartungen bestätigt.



    NVIDIA

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