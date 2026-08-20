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    BHP verdient prächtig: Kupfer löst Eisenerz als Gewinnmotor ab

    BHP verdient prächtig: Kupfer löst Eisenerz als Gewinnmotor ab
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Der australische Rohstoffkonzern BHP hat im Geschäftsjahr 2025/26 bis Ende Juni deutlich von höheren Metallpreisen profitiert. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 58,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn erhöhte sich um 30 Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb nach milliardenschweren Abschreibungen ein Nettogewinn von 9,8 Milliarden Dollar – neun Prozent mehr als im Vorjahr.

    Für BHP markiert das Geschäftsjahr einen strategischen Wendepunkt: Erstmals war Kupfer die wichtigste Ertragsquelle des weltweit größten Bergbaukonzerns und verdrängte damit das jahrzehntelang dominierende Eisenerz. Das Kupfergeschäft erzielte einen Umsatz von 29 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 18,19 Milliarden Dollar. Eisenerz steuerte 23 Milliarden Dollar Umsatz und 14,53 Milliarden Dollar EBITDA bei.

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    Ausschlaggebend für die Entwicklung war vor allem der starke Anstieg des Kupferpreises. Das Industriemetall verteuerte sich auf mehr als 14.500 Dollar je Tonne. BHP erzielte im Jahresdurchschnitt 5,74 Dollar je Pfund – 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Rückenwind liefern die Energiewende, der Ausbau der Stromnetze und der wachsende Energiebedarf von Rechenzentren im Zuge des Booms bei künstlicher Intelligenz.

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    Auch das Eisenerzgeschäft erwies sich als widerstandsfähig. Trotz der anhaltenden Schwäche des chinesischen Immobiliensektors und Pekings Bemühungen, die Rohstoffbeschaffung stärker zu kontrollieren, lag der durchschnittlich erzielte Preis in den Pilbara-Minen bei 84,56 Dollar je Tonne. Damit übertraf er den Vorjahreswert um drei Prozent. Mit Förderkosten von 19,66 Dollar je Tonne bleibt BHP nach eigenen Angaben der kostengünstigste Eisenerzproduzent der Branche.

    Konzernchef Brandon Craig, der das Amt im Juli übernommen hat, sieht in Kupfer die größte Wachstumschance des Konzerns. BHP strebt bis 2035 ein jährliches Produktionswachstum von drei bis vier Prozent an. Die weltweite Nachfrage könnte bis 2050 von derzeit rund 34 auf 50 Millionen Tonnen steigen. Craig setzt dabei auf den Ausbau eigener Projekte in Australien, Chile und Argentinien. Übernahmen lehnt er vorerst ab, da deren Kapitalintensität mit mehr als 100.000 Dollar je Tonne Jahreskapazität etwa fünfmal höher liege als bei organischem Wachstum.

    Zusätzliche Erträge lieferten Gold, Silber und Uran als Nebenprodukte der Kupferförderung. Ihr Beitrag stieg um 45 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. Die Gesamtdividende erreicht 1,72 Dollar je Aktie, davon entfallen 99 Cent auf die Schlussausschüttung. Die BHP-Aktie legte in Sydney daraufhin um rund drei Prozent zu.



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