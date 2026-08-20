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    Telekom schlägt in Polen zu: 1-Milliarden-Deal für Glasfaser und TV

    Telekom schlägt in Polen zu: 1-Milliarden-Deal für Glasfaser und TV
    Foto: Deutsche Telekom

    Die Deutsche Telekom stärkt ihr Polen-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme. Der Bonner Konzern hat sich mit Macquarie Asset Management auf den Kauf des Netzbetreibers Fiberhost und des Breitband- und TV-Anbieters Inea geeinigt. Der Kaufpreis liegt bei 1 Milliarde Euro. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die polnischen Wettbewerbsbehörden.

    Für T-Mobile Polska markiert der Erwerb einen wichtigen strategischen Schritt. Die Telekom-Tochter entwickelt sich damit vom klassischen Mobilfunkanbieter zu einem integrierten Telekommunikationsunternehmen mit eigener Festnetzinfrastruktur. Fiberhost betreibt in Polen ein großflächiges Glasfasernetz und stellt seine Infrastruktur auch Wettbewerbern zur Verfügung. Inea versorgt Privatkunden unter anderem mit Breitbandanschlüssen und Fernsehdiensten.

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    Durch die Übernahme erhält T-Mobile Polska deutlich besseren Zugriff auf eigene Glasfasernetze. Bislang war das Unternehmen im Festnetzgeschäft stärker auf die Infrastruktur anderer Anbieter angewiesen. Künftig kann die Tochter Mobilfunk, Glasfaser, TV und weitere Dienste enger bündeln. Damit verschärft sich der Wettbewerb mit etablierten Marktteilnehmern wie Orange Polska und Polsat Plus.

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    Für den Gesamtkonzern ist der Kaufpreis von 1 Milliarde Euro finanziell überschaubar. Für die Positionierung in Polen ist der Deal jedoch von erheblicher Bedeutung. Er stärkt die Konvergenzstrategie und schafft eine breitere Basis für Wachstum im Festnetz- und Glasfasermarkt. Zugleich erhält Fiberhost als unabhängiger Netzbetreiber die Möglichkeit, seine Infrastruktur weiterhin auch anderen Telekommunikationsunternehmen anzubieten.

    Der Abschluss kommt nicht überraschend. Macquarie hatte bereits im Herbst 2025 den Verkauf seines polnischen Glasfasergeschäfts vorbereitet. Damals war eine Bewertung von knapp 1 Milliarde US-Dollar im Gespräch. Im Mai 2026 wurde zudem bekannt, dass T-Mobile Polska offenbar die einzige verbindliche Offerte abgegeben hatte. Die Deutsche Telekom galt daher bereits seit Monaten als aussichtsreichste Käuferin.

    An der Börse blieb die Reaktion zunächst verhalten. Die Telekom-Aktie lag am Montag um 13.30 Uhr auf Tradegate 0,52 Prozent im Minus bei 28,49 Euro. Parallel setzt der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 10. und 14. August wurden insgesamt 1,6016 Millionen eigene Aktien für rund 45,5 Millionen Euro erworben. Anleger diskutieren darüber hinaus mögliche Auswirkungen der Kapitalrückführung auf Dividende und Kursstabilität. Die Rückkäufe sollen unter anderem die zuletzt hohe Volatilität der Aktie begrenzen.



    Deutsche Telekom

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    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 29,10EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.




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