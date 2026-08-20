Deutschlands Gasspeicher alarmierend leer – droht jetzt ein Preisschock?

Besonders kritisch ist die Lage in Deutschland. Die Bundesrepublik verfügt über die größten Speicherkapazitäten Europas, verzeichnete Anfang August aber nur einen Füllstand von rund 47 Prozent. Damit lagen die Reserven sogar unter dem Niveau des Krisensommers 2021. Neuere Daten des europäischen Branchenverbands Gas Infrastructure Europe (GIE) zeigen zwar eine leichte Verbesserung: Am 17. August waren die EU-Speicher zu 61,37 Prozent und die deutschen Anlagen zu 50,06 Prozent gefüllt. Im Vorjahr hatten die Werte jedoch bei knapp 74 beziehungsweise 67 Prozent gelegen.

Die europäische Gasversorgung steht erneut im Fokus der Märkte. Zwar sind die Gasspeicher im Sommer traditionell nicht vollständig gefüllt, weil Händler die wärmere Jahreszeit zum Einspeichern nutzen und das Gas im Winter verkaufen. In diesem Jahr fällt der Aufbau der Reserven jedoch deutlich schwächer aus als üblich. Anfang August waren die Speicher der Europäischen Union im Durchschnitt lediglich zu 57,1 Prozent gefüllt – der niedrigste Wert für diesen Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2009.

Für zusätzliche Nervosität sorgt die geopolitische Lage. Der Krieg im Nahen Osten und die anhaltenden Unsicherheiten rund um die Straße von Hormus erschweren die Versorgung mit Energierohstoffen. Eine nachhaltige Normalisierung der Lieferungen aus der Golfregion ist derzeit nicht absehbar. Zugleich mehren sich Berichte über Angriffe auf Handelsschiffe. Sollte die wichtige Seeroute länger blockiert bleiben, könnte Europa noch stärker auf Flüssiggas (LNG) angewiesen sein – insbesondere auf Lieferungen aus den USA.

Die Entwicklung schlägt bereits auf den Gaspreis durch. Der richtungweisende TTF-Terminkontrakt zur Lieferung in einem Monat kostete am Mittwoch an der Amsterdamer Börse 64,60 Euro je Megawattstunde. Das war der höchste Stand seit Mitte März. Binnen zwei Wochen hat sich der Preis um mehr als 20 Prozent erhöht; vor Beginn des Iran-Kriegs hatte er noch bei etwa 30 Euro gelegen.

Auch die deutschen Einspeicherziele geraten unter Druck. Der Verband FNB Gas hält die gesetzliche Vorgabe für den 1. November 2026 selbst bei einer Rekordeinspeicherung von bis zu 1,2 Terawattstunden pro Tag kaum noch für erreichbar. Aktuell liegen die täglichen Einspeicherungen deutlich darunter.

Analysten schließen in einem Extremszenario Gaspreise von bis zu 210 Euro je Megawattstunde nicht aus. Damit würden nicht nur Haushalte und Industrie belastet. Auch die Inflation könnte erneut steigen und die wirtschaftliche Erholung in Europa zusätzlich gebremst werden.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 2,778USD auf Ariva Indikation (19. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.