OHB winkt Milliardenauftrag: Aktie springt wegen Iris² auf Jahreshoch

Auslöser für die Kursbewegung ist ein Bericht des „Handelsblatts“ über die industrielle Umsetzung des europäischen Satellitennetzwerks. Nach Informationen aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen soll OHB 18 sogenannte MEO-Satelliten bauen. Diese kreisen in einer mittleren Erdumlaufbahn, sind größer und technisch anspruchsvoller als die Satelliten im niedrigen Orbit. Der Auftragswert soll bei knapp einer Milliarde Euro liegen.

Die OHB-Aktie ist nach dem Bekanntwerden eines Großauftrags für das europäische Satellitenprogramm Iris² kräftig gestiegen. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere des Bremer Raumfahrtkonzerns am Montag zeitweise rund sechs Prozent auf 275 Euro zu. Innerhalb einer Woche summierte sich der Kursgewinn auf mehr als 15 Prozent. Damit setzte sich die Aktie deutlich von ihrer 200-Tage-Linie ab und erreichte den höchsten Stand seit Anfang Juli.

Das Projekt Iris² soll Europa unabhängiger von außereuropäischen Kommunikationsnetzen wie dem Starlink-System von SpaceX machen. Die Konstellation umfasst insgesamt 348 Satelliten. Die bislang veranschlagten Kosten sind inzwischen auf rund 15,6 Milliarden Euro gestiegen – nahezu 50 Prozent mehr als vor zwei Jahren. Erste Satelliten sollen ab 2029 ins All gebracht werden. Ein Jahr später ist die Nutzung durch EU-Institutionen und weitere Regierungsbehörden vorgesehen.

Die größten Aufträge gehen überraschend nicht an den etablierten Branchenkonzern Airbus. Das erst 2018 gegründete belgische Raumfahrtunternehmen Aerospacelab soll bis zu 264 Satelliten für den niedrigen Erdorbit fertigen. Der Wert dieses Loses wird auf mindestens 1,8 Milliarden Euro beziffert. Airbus baut zusätzlich 66 Satelliten für die militärische Kommunikation. Aerospacelab konnte sich nach einer mehrmonatigen technischen, industriellen und finanziellen Prüfung insbesondere mit einem wettbewerbsfähigen Preis und dem geplanten Ausbau seiner Produktionskapazitäten durchsetzen.

Für OHB kommt der Auftrag zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen hatte zuletzt ein eher verhaltenes zweites Quartal erlebt. Vorstandschef Marco Fuchs hatte Anfang August bereits angedeutet, dass die Vertragsverhandlungen mit dem Kunden weit fortgeschritten seien. Mit der nun erwarteten Vergabe erhält das Unternehmen eine bessere Planbarkeit und stärkt seine Position im europäischen Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Analysten sehen trotz des Kurssprungs weiteres Potenzial. Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 280 Euro. Berenberg ist mit 358 Euro deutlich optimistischer. Beide Häuser hatten den MEO-Auftrag als möglichen Kurstreiber genannt. Gleichwohl bleibt die Aktie volatil: In den vergangenen zwölf Monaten schwankte sie zwischen 62,57 und 673,88 Euro. Auch Verzögerungen, steigende Projektkosten und die noch ausstehende endgültige Vertragsunterzeichnung bleiben Risiken.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 238EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.