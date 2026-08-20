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    Apple muss Tracking-Regeln ändern: Das ändert sich für iPhone-Nutzer

    Apple muss Tracking-Regeln ändern: Das ändert sich für iPhone-Nutzer
    Foto: Momin Photo Gallery - stock.adobe.com

    **Apple passt Tracking-Regeln nach Kartellamtsverfahren an**

    Apple ändert nach jahrelangem Druck der Wettbewerbsbehörden seine Regeln zur Abfrage von Zustimmung für personalisierte Werbung auf iPhones und iPads. Das Bundeskartellamt beendet damit ein 2022 eingeleitetes Verfahren gegen das App Tracking Transparency Framework. Die nun verbindlich zugesagten Änderungen sollen verhindern, dass Apple eigene Dienste gegenüber Anwendungen anderer Anbieter bevorzugt. Sie gelten zunächst in den meisten Ländern der Europäischen Union und stehen sieben Jahre lang unter der Aufsicht eines unabhängigen Treuhänders.

    Kern der Vereinbarung ist eine stärkere Angleichung der Zustimmungsabfragen für Apple-Angebote und Drittanbieter-Apps. Die Fenster sollen künftig inhaltlich, sprachlich und optisch neutral gestaltet sein. Nach Darstellung des Bundeskartellamts entfallen insbesondere Symbole und Formulierungen, die Nutzer von einer Zustimmung zu Drittanbieter-Angeboten abhalten könnten. App-Entwickler und Inhalteanbieter erhalten zudem mehr Möglichkeiten, den Nutzen personalisierter Werbung für die Finanzierung ihrer Geschäftsmodelle zu erläutern.

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    Auch die konkrete Gestaltung der Abfrage ändert sich. Das Wort „Tracking“ soll auf der Auswahlseite nicht mehr verwendet werden. Zudem wird die Anordnung der Schaltflächen angepasst: Statt oben „App-Tracking ablehnen“ und unten „Erlauben“ stehen künftig oben „Erlauben“ und unten „Verbieten“. App-Betreiber dürfen Nutzer außerdem nach einem Jahr erneut um Zustimmung bitten, ihre Aktivitäten in anderen Anwendungen und auf Websites zu Werbezwecken zu erfassen. Die überarbeitete Version wird Nutzern angezeigt, die sich aktuell in der EU aufhalten – unabhängig davon, in welchem Land sie ihren Wohnsitz haben.

    Das Bundeskartellamt hatte im Februar 2025 vorläufig festgestellt, dass Apples Regeln gegen Missbrauchsvorschriften verstoßen könnten. Die Behörde kritisierte unter anderem, dass die strengen Vorgaben vor allem für Drittanbieter galten. Apple argumentiert dagegen, eigene Apps würden keine Daten in Anwendungen anderer Anbieter sammeln. Nach Einschätzung der Wettbewerbshüter könnten jedoch Informationen aus dem App Store, der Apple ID und verbundenen Geräten kombiniert und für Werbezwecke genutzt werden.

    Apple erklärte, man habe mit dem Bundeskartellamt, weiteren europäischen Behörden und der EU-Kommission an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet. Frankreich verhängte wegen der Funktion im März 2025 ein Bußgeld von 150 Millionen Euro. Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM belegte Apple im Dezember mit einer Strafe von 98,6 Millionen Euro. Für Polen gilt ein abweichender Zeitplan. Die Apple-Aktie notierte am Montag auf Tradegate 0,28 Prozent höher bei 265,05 Euro.



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    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 316,8USD auf Nasdaq (20. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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