BofA gibt Salzgitter-Aktie Kaufempfehlung – 36 % Kurspotenzial

Im Mittelpunkt der BofA-Argumentation stehen die erwarteten Entwicklungen am europäischen Stahlmarkt. Salzgitter verfügt über einen vergleichsweise hohen Anteil an importanfälligen Massenstahlprodukten und reagiert deshalb besonders stark auf Veränderungen bei Preisen und Handelsströmen. Die US-Bank rechnet für 2027 mit einem durchschnittlichen Warmbreitbandpreis von 775 Euro je Tonne. Aktuell liegt der Preis bei rund 720 Euro.

Die Bank of America (BofA) hat die Analyse der Salzgitter-Aktie wieder aufgenommen und das Papier mit einer Kaufempfehlung versehen. Das Kursziel liegt bei 71 Euro. Damit sehen die Analysten gegenüber dem aktuellen Kurs ein deutliches Aufwärtspotenzial. Die Börse reagierte prompt: Die Salzgitter-Aktie legte am Montag zeitweise mehr als drei Prozent zu und war damit stärkster Wert im MDAX. Vorbörslich hatte das Papier auf Tradegate bereits 3,7 Prozent auf 52,35 Euro gewonnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als Preistreiber nennt BofA mehrere Faktoren: Wettbewerber dürften ihre Kapazitäten nur vorsichtig ausweiten, während sich das Angebot zunehmend bei ArcelorMittal konzentriere. Zudem könnten sich die Lagerbestände bis zum vierten Quartal weitgehend normalisieren. Zusammen mit europäischen Handelsschutzmaßnahmen, insbesondere möglichen Einschränkungen für Importstahl, dürfte dies den Preisdruck nach oben verstärken.

Auf dieser Grundlage liegt die BofA-Prognose für das operative Ergebnis 2027 rund 18 Prozent über dem derzeitigen Marktkonsens. Das EBITDA von Salzgitter könnte sich demnach zwischen 2025 und 2027 nahezu verdreifachen und etwa 1,1 Milliarden Euro erreichen. Die Analysten erwarten somit eine deutlich bessere Ergebnisentwicklung, als sie derzeit in den Aktienkurs eingepreist ist.

Ein weiterer wichtiger Werttreiber ist die geplante Übernahme des Stahlwerks Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). Nach Einschätzung der BofA erweitert Salzgitter damit seine Kapazitäten zu einem günstigen Zeitpunkt – unmittelbar vor einer möglichen Belebung des Stahlmarktes. Die Transaktion sei zudem vergleichsweise kapitalschonend strukturiert; die Risiken für ihre Umsetzung hält der zuständige Analyst Reinhardt van der Walt für überschaubar. Sollte der europäische Import­schutz künftig auch auf Brammen ausgeweitet werden, könnte zusätzliches Kurspotenzial entstehen.

Trotz eines Kursanstiegs von rund 140 Prozent innerhalb eines Jahres hält BofA die Bewertung nicht für ausgereizt. Salzgitter wird derzeit mit dem Sechsfachen des erwarteten EBITDA für 2027 gehandelt, gegenüber einem Zehnjahresdurchschnitt von 7,2. Bereinigt um die Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis wird das Stahlgeschäft lediglich mit dem Vier- bis Fünffachen des EBITDA bewertet. Wettbewerber wie SSAB und Voestalpine kommen auf etwa 5,5.

Zusätzlichen Rückenwind verspricht der verschobene Zeitplan für Teile des Salcos-Dekarbonisierungsprojekts. Die geringeren Investitionen könnten den freien Cashflow verbessern und einen schnelleren Schuldenabbau ermöglichen.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 51,50EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.