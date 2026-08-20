Home Depot schlägt Erwartungen – doch der Immobilienmarkt bremst

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 5,1 Prozent auf 4,92 Dollar. Die Prognose der Analysten hatte bei 4,73 Dollar gelegen. Unter dem Strich verdiente Home Depot 4,77 Milliarden Dollar, 4,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der vergleichbare Umsatz legte um 1,7 Prozent zu und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen. Beobachter hatten lediglich mit einem Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet.

Home Depot hat im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Die weltgrößte Baumarktkette steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis zum 2. August um 5,7 Prozent auf 47,86 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 47,27 Milliarden Dollar gerechnet. Auch beim Gewinn schnitt der Konzern besser ab als erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Finanzvorstand Richard McPhail sprach angesichts der Geschäftsentwicklung von einem erfolgreichen Quartal. Home Depot habe eine breit angelegte Nachfrage in allen Geschäftsbereichen verzeichnet. Sowohl professionelle Kunden als auch Heimwerker trugen zum Wachstum bei. Zudem gewinne der Konzern Marktanteile, betonte McPhail gegenüber dem US-Sender CNBC.

Gleichzeitig bleibt das Management vorsichtig. Der Immobilienmarkt sei weiterhin „eingefroren“, sagte der Finanzchef. Hohe Hypothekenzinsen und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit belasteten insbesondere größere Renovierungs- und Bauprojekte. Viele Verbraucher verfügten zwar über finanzielle Mittel, hielten sich mit umfangreicheren Ausgaben jedoch zurück. Sorgen über Inflation, Kraftstoffkosten und die konjunkturelle Entwicklung dämpften die Investitionsbereitschaft.

Home Depot bestätigte daher seine Prognose für das Gesamtjahr, nahm jedoch keine Anhebung vor. Der Umsatz soll weiterhin um 2,5 bis 4,5 Prozent wachsen. Auf vergleichbarer Basis erwartet der Konzern eine Entwicklung zwischen Stagnation und einem Plus von zwei Prozent. Die operative Marge soll zwischen 12,4 und 12,6 Prozent liegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Home Depot mit einer Entwicklung zwischen dem Vorjahreswert von 14,69 Dollar und einem Zuwachs von bis zu vier Prozent.

Strategisch setzt der Konzern weiterhin auf Investitionen und das Geschäft mit professionellen Kunden, die bei größeren Projekten eine zentrale Rolle spielen. Die Aktie hat dennoch ein schwieriges Jahr hinter sich und verlor binnen zwölf Monaten rund 14 Prozent. Nach den Quartalszahlen legte sie im frühen US-Handel leicht zu.

Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt der Führung. Vorstandschef Ted Decker nimmt krankheitsbedingt für einige Monate eine Auszeit. Das Tagesgeschäft übernimmt in dieser Zeit Ann-Marie Campbell.

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 344,3USD auf NYSE (20. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.