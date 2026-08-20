Siemens kauft weiter eigene Aktien – Berenberg sieht 330 Euro-Kursziel

Der Rückkauf verteilte sich auf fünf Handelstage. Am 10. August kaufte Siemens 69.000 Aktien zu einem gewichteten durchschnittlichen Xetra-Kurs von 278,09794 Euro. Am folgenden Tag waren es 57.000 Aktien zu durchschnittlich 278,00019 Euro. Am 12. August wurden 68.000 Papiere zu 281,82370 Euro erworben. Die Käufe am 13. August beliefen sich auf 55.500 Aktien zu durchschnittlich 283,95317 Euro, am 14. August kamen weitere 55.700 Aktien zu 283,55225 Euro hinzu.

Siemens treibt den im Juli gestarteten Rückkauf eigener Aktien weiter voran. Wie der Industriekonzern am 18. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 10. und 16. August insgesamt 305.200 Siemens-Aktien über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) erworben. Die Transaktionen erfolgten durch eine von Siemens beauftragte Bank und ausschließlich über die Börse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Seit Beginn des Programms am 1. Juli 2026 summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf 2.042.937 Stück. Siemens veröffentlicht die detaillierten Angaben zu den einzelnen Geschäften auf seiner Internetseite. Die Mitteilung erfolgt auf Grundlage der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und der einschlägigen Vorgaben für Aktienrückkäufe.

Parallel erhält die Siemens-Aktie Rückenwind von einer positiven Analysteneinschätzung. Die Privatbank Berenberg hob nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal das Kursziel von 320 auf 330 Euro an. Die Einstufung „Buy“ wurde bestätigt. Analyst Richard Dawson verwies in einer Studie insbesondere auf die Entwicklung der Sparte Smart Infrastructure. Dort seien die Auftragseingänge prozentual dreistellig gestiegen. Die starke Entwicklung habe dem Konzern ermöglicht, seine Jahresziele anzuheben.

Nicht alle Geschäftsbereiche überzeugten den Kapitalmarkt gleichermaßen. Enttäuscht reagierten Anleger laut Berenberg darauf, dass Siemens die Jahresziele für Digital Industries nicht erhöht hat. Die Sparte gilt als wichtiger Bestandteil des Konzerns, steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen in einem anspruchsvollen industriellen Umfeld.

Der laufende Aktienrückkauf und die Anhebung des Kursziels unterstreichen insgesamt das konstruktive Bild für Siemens. Rückkäufe können die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren und damit den Gewinn je Aktie potenziell erhöhen. Zugleich signalisiert das Programm, dass das Management die eigene Bewertung und die finanzielle Position als solide einschätzt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung dürfte jedoch bleiben, ob Smart Infrastructure seine Dynamik fortsetzt und Digital Industries die Erwartungen des Marktes wieder besser erfüllt.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 276,9EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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