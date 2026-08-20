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    Gehaltsstreit bei Daimler Truck: Managerin erhält 210.000 Euro

    Gehaltsstreit bei Daimler Truck: Managerin erhält 210.000 Euro
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    **Daimler Truck: Gericht spricht Managerin 210.000 Euro Nachzahlung zu**

    Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat einer Führungskraft von Daimler Truck in einem langjährigen Streit um geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede teilweise Recht gegeben. Die Managerin erhält für die Jahre 2018 bis 2022 rund 210.000 Euro Nachzahlung. Der Fall war zuvor vom Bundesarbeitsgericht zur erneuten Verhandlung nach Stuttgart zurückverwiesen worden.

    Im Mittelpunkt stand die Frage, welcher Vergleichsmaßstab für die Vergütung der Klägerin heranzuziehen ist. Die Managerin aus der mittleren Führungsebene hatte sich auf das Gehalt eines besonders gut bezahlten männlichen Abteilungsleiters berufen. Ihrer Auffassung nach wurde sie gegenüber diesem Kollegen wegen ihres Geschlechts benachteiligt.

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    Das Landesarbeitsgericht bestätigte diesen individuellen Vergleich jedoch nicht. Die Klägerin habe keinen Anspruch auf exakt das Entgelt des namentlich benannten Kollegen, urteilten die Richter. Daimler Truck sei es gelungen, die Vermutung einer geschlechtsbedingten Benachteiligung in diesem konkreten Paarvergleich zu widerlegen. Damit folgte das Gericht dem Unternehmen zumindest teilweise.

    Gleichzeitig sprach es der Managerin einen Anspruch auf die Differenz zwischen ihrer tatsächlich gezahlten Vergütung und dem Medianentgelt der männlichen Beschäftigten auf derselben Hierarchieebene zu. Der Median bezeichnet jenen Wert, über beziehungsweise unter dem jeweils die Hälfte der Vergleichsgruppe liegt. Im Gegensatz zum arithmetischen Durchschnitt wird er nicht durch einzelne Spitzengehälter nach oben verzerrt. Das Urteil führt damit zu einer erheblichen Nachzahlung, ohne der Klägerin das Spitzengehalt des Vergleichskollegen vollständig zuzusprechen.

    Daimler Truck betonte, im Verfahren seien die Kriterien Gleichwertigkeit, Vergleichbarkeit und individuelle Leistung dargelegt worden. Das Unternehmen wertete die Entscheidung als Bestätigung seiner Position, wonach kein Anspruch auf das Gehalt des benannten Kollegen bestehe. Eine strukturelle geschlechtsspezifische Benachteiligung tariflicher oder außertariflicher Beschäftigter gebe es bei Daimler Truck nicht.

    Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die die Managerin unterstützt, kritisierte das Urteil dagegen scharf. Das Gericht weiche aus ihrer Sicht die Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs zum sogenannten Paarvergleich auf. Die Organisation prüft nach eigenen Angaben die Erfolgsaussichten einer Nichtzulassungsbeschwerde. Das Landesarbeitsgericht hat weitere Rechtsmittel zum Bundesarbeitsgericht allerdings nicht zugelassen.

    Parallel meldete Daimler Truck Fortschritte beim Aktienrückkaufprogramm. In der Woche vom 10. bis 14. August 2026 erwarb das Unternehmen 339.717 eigene Aktien über Xetra. Dafür wurden insgesamt rund 15,5 Millionen Euro ausgegeben. Seit dem Start des Programms am 16. März summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien auf 6,08 Millionen.



    Daimler Truck Holding

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