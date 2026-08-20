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    Adidas setzt auf Aktienrückkauf – RBC sieht Erholungschance

    Adidas setzt auf Aktienrückkauf – RBC sieht Erholungschance
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    **Adidas setzt Aktienrückkauf fort – RBC sieht Erholungspotenzial**

    Die Adidas AG hat am 17. August eine weitere Zwischenmeldung zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Der Sportartikelkonzern hatte den Rückkauf am 2. Februar 2026 gestartet und am 23. Juni mit einer zweiten Tranche fortgesetzt. Nach Unternehmensangaben wurden zwischen dem 10. und 12. August insgesamt 395.643 eigene Aktien über Xetra erworben.

    Am 10. August kaufte Adidas 76.567 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 166,4986 Euro zurück. Einen Tag später waren es 78.480 Aktien zu durchschnittlich 163,7577 Euro. Am 12. August erhöhte sich das Rückkaufvolumen deutlich auf 240.596 Aktien. Der durchschnittliche Erwerbskurs lag an diesem Tag bei 159,9232 Euro. Nebenkosten sind in den genannten Kursen nicht enthalten. Insgesamt hat Adidas im Rahmen der zweiten Tranche bis zum 12. August 2.948.323 eigene Aktien zurückerworben.

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    Der Rückkauf signalisiert, dass das Management die eigene Aktie trotz der zuletzt schwächeren Kursentwicklung als attraktiv bewertet. Gleichwohl bleibt die Stimmung an den Kapitalmärkten verhalten. Die Adidas-Aktie hat im laufenden Jahr rund 9,5 Prozent verloren und steht damit stellvertretend für die Belastungen, denen die internationale Sportartikelbranche ausgesetzt ist.

    Unterstützung kommt von der kanadischen Bank RBC. Sie bestätigte ihre Einstufung für Adidas mit „Outperform“. Eine aktuelle Umfrage zum US-Schulanfang deute auf eine Belebung der Nachfrage in den Vereinigten Staaten hin. Für China erwartet RBC ein vergleichsweise stabiles Geschäft. Besonders positiv: Adidas habe in der Verbrauchergunst Nike überholt und sei zur beliebtesten Sportartikelmarke aufgestiegen.

    Fundamental bleibt das Bild jedoch gemischt. Nach dem Ende der Corona-Boomjahre belasteten hohe Lagerbestände, die teilweise nur mit deutlichen Preisnachlässen abverkauft werden konnten, die Profitabilität. Zudem erhöht die starke Ausrichtung auf Lifestyle, Freizeit und Mode zwar das Umsatzpotenzial, macht das Unternehmen aber anfälliger für wechselnde Trends. Gleichzeitig ist der Wettbewerb durch Nike, Puma, On Holding und Lululemon intensiver geworden.

    Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, mögliche Zölle, Handelsbeschränkungen, gestiegene Transport- und Investitionskosten sowie eine verhaltene Konsumstimmung. Nach großen Fußballturnieren können zudem hohe Marketingausgaben zunächst auf die Bilanz drücken. Vorstandschef Bjørn Gulden setzt darauf, dass sinkende Werbeaufwendungen und steigende Absätze ab 2027 für eine nachhaltige Verbesserung sorgen. Der Markt verlangt dafür jedoch belastbare Ergebnisfortschritte. Aus Anlegersicht erscheint Adidas daher eher als Halteposition denn als klarer Kauf.



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    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 156,1EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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